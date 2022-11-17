Мы будем делать выводы - президент о безразличии богатых бизнесменов к судьбе страны

Алматы. 16 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался об игнорировании богатыми бизнесменами призывов к социальной ответственности.
Мы строим государство, основанное на принципах солидарности и взаимной ответственности. Я постоянно призываю наших богатых бизнесменов вкладываться в социальную сферу, развивать общественно значимые проекты. В ответ же иной раз приходится слышать какие-то невнятные отговорки, видеть их отстраненность, отсутствие какого-либо желания деятельно участвовать в улучшении жизни в стране", - сказал президент на встрече с общественностью Алматы.
Он подчеркнул, что подобная позиция предпринимателей вызывает вопросы.
По-видимому, это означает, что их не беспокоит судьба страны, а призывы к социальной ответственности для них пустой звук… Мы будем делать выводы", - предупредил Токаев.
Он рассказал, что состоятельные люди в других странах участвуют в решении не только внутренних проблем, но и содействуют продвижению национальных интересов за рубежом, используя свои связи.
Нашей стране нужен деятельный гражданский патриотизм. Относиться ко всему происходящему вокруг по принципу "моя хата с краю" недопустимо", - резюмировал глава государства.
В январе этого года в ходе встречи с представителями крупного отечественного бизнеса Касым-Жомарт Токаев призвал бизнес-сообщество проявить патриотизм и социальную ответственность и направить такие ресурсы, как капитал, опыт, команды управленцев и четкое видение рынка, на преобразование экономики.
Задача состоит в том, чтобы привлечь вас, национальную буржуазию, к самому активному участию в трансформации социально-экономической модели страны. В ответ на инвестиции в производства, создание качественных рабочих мест и рост экспортного потенциала государство готово повысить гарантии защиты частной собственности, обеспечить стабильность и предсказуемость государственного регулирования, защитить конкуренцию от вмешательства адмресурса, коррупции и фаворитизма", - сказал президент.