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В Бокейординском районе перезахоронили останки 10 воинов

08.05.2022, 19:55 28231
УРАЛЬСК. 8 МАЯ - Останки десяти воинов Великой Отечественной перезахоронили в торжественной обстановке в Бокейординском районе Западного Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY
 
Их обнаружил поисковый отряд имени Маншук Маметовой, сообщает "Хабар 24".
 
Направлявшийся к Сталинграду по Рязанско-Уральской железной дороге состав был разрушен. В результате авианалета в октябре 1942 года погибли 38 морских пехотинцев. 
 
Останки 10 из них подняли в этом году. Всего на станции Шунгай и Сайхин в годы войны было сброшено более 500 авиабомб, в Жанибекском и Бокейординскои районах области были разрушены дома, погибли люди. 
 

Мы уже в течение пяти лет работаем. На 365-м разъезде поднимаем их. Подняли 27. Но работы будут продолжаться. Мы будем искать всех остальных", - проинформировал командир поискового отряда имени Маншук Маметовой Сергей Лапшин.

 
Работе в тылу, в том числе на железной дороге, посвящены исследования местных краеведов и историков.
 

В школьных учебниках и исторических трудах нет информации о роли Бокейординского и Жанибекского районов в качестве ближнего тыла Сталинградского, Юго-Западного и Донского фронтов. Мы работаем с архивами. Надеемся, что героическое прошлое западноказахстанцев будет детально изучено и материалы будут опубликованы", - сообщил докторант Национального университета обороны Амангуль Алдабергенова.

 

новости по теме

Алматинские полицейские поздравили 98-летнего ветерана с Днем Победы во дворе его дома

09.05.2022, 15:54 4876
АЛМАТЫ. 9 МАЯ - Полицейские Алматы провели праздничный концерт в честь Дня Победы для 98-летнего ветерана Великой Отечественной войны Камбара Касенова прямо во дворе его дома, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Мы организовали для ветерана настоящий праздник. Артисты ансамбля департамента полиции исполнили военные произведения. Концерт удался на славу: аксакал посвятил молодежи бата, а жители многоквартирного дома с удовольствием послушали композиции в живом исполнении", - сообщил заместитель начальника департамента полиции Алматы полковник Олжас Мырзабеков. 


 

Воспитателя еще одного павлодарского детсада уволили за грубое отношение с двухлетним воспитанником

09.05.2022, 14:56 5856
ПАВЛОДАР. 9 МАЯ - Мать двухлетнего воспитанника детского сада в Павлодаре решила посмотреть запись с видеокамер детского сада после того, как ее ребенок стал пугливым, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В детский сад мальчик ходил только десять дней, информирует Pavlodarnews.kz.
 

На видеозаписи видно, как мой сын подошел к шкафу и взял цветную бумагу, он спокойно стоял и рассматривал, как тут подходит (воспитатель), выхватывает бумагу из рук и швыряет моего ребенка в сторону, где стоит стол, стулья с железными ножками и мольберт, затем поднимает, держа за руку недолжным образом, и даже не успокаивает, видя, что он ударился и плачет взахлеб", - сообщила мама ребёнка.

 
По словам женщины, ее сын стал бояться воспитательницу - сжимался и прикрывался руками, когда она шла в его сторону.
 
Женщина утверждает, что на видео запечатлены нарушения и по отношению к другим детям.
 

Воспитатель закрывала рот моему ребенку рукой, таскала из нашей группы мальчика за капюшон, хватала за руки, закрывала доступ к игрушкам стульями, подняла полотенце с пола и вытерла моему ребенку лицо, теперь у нашего ребенка конъюнктивит", - добавила павлодарка.

 
По словам матери ребенка, воспитательница отрицала свою вину. Мальчика отправили на медэкспертизу, где зафиксировали синяки. С полученными доказательствами родители обратились в полицию.
 
Заместитель руководителя отдела образования Куаныш Кыдыралин сообщил, что в детском саду провели служебное расследование.
 

Взяли объяснительные с руководителя дошкольной организации и воспитателя младшей "А" группы. Воспитатель уволена с занимаемой должности по отрицательным мотивам", - сказал собеседник. 

 
В настоящее время на сайте информагентства Kazakhstan Todаy проводится опрос на тему: "В образовательных учреждениях РК участились случаи противоправных действий в отношении детей со стороны персонала. Считаете ли Вы необходимым ввести усиленный контроль и уголовную ответственность за произвол в отношении детей?". 74% респондентов ответили: "Да, давно пора". 20% опрошенных ответили, что их все устраивает и это воспитательный процесс. 6% ответили: "Мне все равно".

Ранее в Павлодаре уволили воспитательницу детского сада за пощечину ребенку.

После скандала с избиением детей в столичном инклюзивном детсаду в РК предложили вернуть лицензирование детсадов.
 

Военнослужащие Вооруженных сил РК поздравили ветеранов с Днем Победы

09.05.2022, 14:13 7941
Фото: Министерство обороны РК
НУР-СУЛТАН. 9 МАЯ - Во всех регионах страны воины казахстанской армии приняли участие в памятных мероприятиях, посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Военнослужащие возложили цветы к мемориалам славы и памятникам участникам войны.
 
Во всех гарнизонах военнослужащие посетили ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. По месту их жительства были организованы торжественные мероприятия, военными оркестрами исполнены мелодии военных лет, рассказали в пресс-службе Министерства обороны Казахстана.
 

День Победы имеет для Казахстана огромное историческое значение. Из Казахстана на фронт было отправлено около 1 200 000 человек, половина из них не вернулись с войны. В республике сформированы 12 стрелковых и 4 кавалерийских дивизии, 7 стрелковых бригад и около 50 отдельных полков и батальонов. Огромную роль Казахстан сыграл как стратегический тыл страны. В годы войны Карагандинская область дала 35 млн тонн угля. Тружениками тыла для фронта было произведено более 5 млн тонн хлеба и более 700 тысяч тонн мяса. 9 из 10 пуль для армии были отлиты из казахстанского свинца", - говорится в сообщении ведомства.

 
За подвиги в Великой Отечественной войне звания Героя Советского Союза были удостоены около 500 казахстанцев.
 

В Нур-Султане в честь Дня Победы запустят праздничный салют

09.05.2022, 12:03 9961
В Нур-Султане в честь Дня Победы запустят праздничный салют
Фото: pexels
НУР-СУЛТАН. 9 МАЯ - В столице в честь 77-й годовщины Дня Победы запустят праздничный фейерверк, организованный за счет спонсорских средств, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации столичного акимата, фейерверк запустят с набережной реки Есиль сегодня, 9 мая, в 22.00.
 
Длительность салюта составит 10 - 12 минут, а количество выстрелов не менее 3 тысяч.
 
В ведомстве также отметили, что для жителей города организованы различные мероприятия в виде концертов, представлений как офлайн, так и онлайн.
 
9 мая в студенческом парке также организован концерт для ветеранов и всех желающих. Праздничный концерт, где можно послушать полюбившиеся песни, будет проходить до 14.00.
 
Также сегодня состоится онлайн-акция "Победители. Батырларга тагзым", посвященная памяти казахстанских ветеранов Великой Отечественной войны и Дню Победы. 
 

Кроме того, в дни празднования Дня Победы традиционно проходят церемонии возложения цветов, гирлянд Славы на могилу воинов, умерших от ран, полученных в годы Великой Отечественной войны, с участием ветеранов войны, тружеников тыла, представителей общественных и молодежных организаций, к монументу "Отан ана" и памятникам Героям войны - Талгату Бегельдинову, Ракымжану Кошкарбаеву, Бауыржану Момышулы, Маншук Маметовой, Алие Молдагуловой и т.д.", - говорится в сообщении ведомства.

 
9 мая также можно посетить Театр кукол, где покажут сказку "Солдатский котелок", а музейно-мемориальный комплекс "АЛЖИР" 10 мая приглашает присоединиться к лекции ко Дню Победы "Біз Женістін Урпагымыз!".
 
Столичный цирк в честь праздников подготовил для зрителей специальную цирковую программу.
 

Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в ближайшие трое суток

09.05.2022, 11:32 12221
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в ближайшие трое суток
НУР-СУЛТАН. 9 МАЯ - Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в ближайшие трое суток - 10-12 мая 2022 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным РГП "Казгидромет", с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории страны ожидаются дожди, на западе, юге республики - временами сильные дожди с грозами, градом, усилением ветра до 15-20 метров в секунду, порывы до 25 метров в секунду. 
 
На севере, юге, юго-западе Казахстана ожидается пыльная буря. 
 
Какая погода ожидается в Казахстане в понедельник.
 

Какая погода ожидается в Казахстане в понедельник

09.05.2022, 09:23 15451
Какая погода ожидается в Казахстане в понедельник
НУР-СУЛТАН. 9 МАЯ - Синоптики рассказали, какая погода ждет казахстанцев в понедельник, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Запад и юг республики будут находиться под влиянием циклона, с которым ожидаются дожди с грозами, на западе страны - сильные дожди. Местами по РК ожидаются усиление ветра, шквал, пыльная буря, на западе, юге - град", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
На севере и в горных районах Алматинской области ожидается усиление ветра до 15-20, порывы 25 метров в секунду. 
 
На севере, западе Туркестанской области ожидается пыльная буря, на севере, западе, в горных, предгорных районах области усиление ветра до 15-20, порывы 25 метров в секунду, в горных, предгорных районах днем ожидаются гроза, шквал. 
 
На юге, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал, пыльная буря, днем на востоке, в центре области порывы 15-20 метров в секунду. 
 
На юге, востоке Атырауской области ожидаются гроза, град, на востоке области - усиление ветра, порывы 15-20 метров в секунду. 
 
На юго-западе, севере, востоке Мангистауской области ожидаются гроза, град, шквал, днем на западе, юге области - пыльная буря, на западе, севере, юге области - усиление ветра 17-22, порывы 25 метров в секунду. 
 
На юге, северо-востоке, в центре Актюбинской области ожидается усиление ветра, порывы 15-20 метров в секунду.
 
Ночью на западе, юге, днем на большей части Костанайской области ожидается усиление ветра до 15-20, порывы 25 метров в секунду. 
 
На западе Северо-Казахстанской области, на юге Павлодарской области днем усилится ветер до 15-20 метров в секунду. 
 
На западе, севере, востоке Карагандинской области ожидается усиление ветра до 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. 
 
На западе, юге, в центре Восточно-Казахстанской области - усиление ветра до 15-20, порывы 25 метров в секунду. 
 
На севере, западе Кызылординской области ожидаются гроза, шквал, в центре - пыльная буря, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град, шквал, на юго-западе, северо-востоке и в горных районах области - усиление ветра до 15-20, порывы 25 метров в секунду. 
 
На западе, юго-востоке Акмолинской области ожидаются пыльная буря, усиление ветра, порывы 15-20 метров в секунду.
 
На юге Западно-Казахстанской области, на севере, в центре Актюбинской области, в центре Павлодарской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
 
В Алматы ожидается переменная облачность, +26 - +28 градусов, скорость ветра - 3-8 метров в секунду.
 
В Нур-Султане - переменная облачность, +20 - +22 градуса, скорость ветра - 9-14, порывы 15-20 метров в секунду.
 

Аманатовцы поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы

08.05.2022, 16:45 33406
Аманатовцы поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы
Фото: пресс-служба партии «AMANAT»
НУР-СУЛТАН. 8 МАЯ - В преддверии Дня Победы члены партии AMANAT во всех регионах поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Забота о старшем поколении является одним из приоритетных направлений партии в рамках проекта "Ардагерлерді ардактайық".
 
Сегодня исполнительный секретарь партии AMANAT Асхат Оралов навестил на дому ветеранов столицы, сообщили в пресс-службе партии.
 
Среди них 98-летний Рзагул Байкешев, принимавший участие в боях при освобождении Польши, Румынии и Венгрии, 96-летний Жунуспек Каримов, дошедший до Берлина, и 97-летняя Раиса Сафоничева, которая, отправившись на фронт добровольцем, встретила День Победы под Будапештом.
 

На войну я ушел 7 августа 1941 года, мне тогда было 17 лет. Попал в 101-ю бригаду. Новобранцев тогда обучали 4-5 месяцев, и сразу на фронт. Несмотря на юный возраст, каждый из нас был готов отдать жизнь за Родину", - сказал Рзагул Байкешев.

 
Асхат Оралов подчеркнул, что 9 Мая навсегда останется праздником гордости и искреннего уважения за исторический подвиг фронтовиков и тружеников тыла.
 

Каждый казахстанец должен чтить и помнить великий подвиг наших ветеранов. Мы никогда не должны забывать имена тех, кто подарил нам мирное небо над головой. Забота о пожилых людях является нашим общим долгом. Их поддержка всегда будет в центре внимания партии AMANAT. На фронт отправилось более 1,2 млн казахстанцев, половина из них не вернулась домой. 9 Мая навсегда останется Днем Великой Победы, гордости и искреннего уважения за исторический подвиг наших ветеранов", - отметил он.

 
Стоит отметить, что по линии проекта "Ардагерлерді ардактайық" продолжается мониторинг условий проживания пожилых людей в медико-социальных учреждениях. По всей стране открыто 45 центров активного долголетия, где проводят досуг более 60 тысяч пожилых людей. Решены более 300 тысяч вопросов, связанных с социально-бытовыми условиями пожилых людей, оказана адресная помощь 275 тысячам человек.
 

На Байконуре задержали британского блогера и гражданку Беларуси

08.05.2022, 12:02 34921
БАЙКОНЫР. 8 МАЯ - На космодроме Байконур задержали двух иностранцев. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В 18.10 мск с космического центра "Южный" (Байконур) поступил доклад о задержании в районе стартовой площадки 112 (принадлежащий казахстанцам комплекс "Буран") гражданина Великобритании Рич Бенджамина и гражданки Белоруссии Зелупы Алины", - написал Дмитрий Рогозин в Telegram.

 
По его словам, задержанные находятся в УВД Байконура. Ведутся следственные действия. 

 

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