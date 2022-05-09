В Бокейординском районе перезахоронили останки 10 воинов

УРАЛЬСК. 8 МАЯ - Останки десяти воинов Великой Отечественной перезахоронили в торжественной обстановке в Бокейординском районе Западного Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY

Их обнаружил поисковый отряд имени Маншук Маметовой, сообщает " Хабар 24 ".

Направлявшийся к Сталинграду по Рязанско-Уральской железной дороге состав был разрушен. В результате авианалета в октябре 1942 года погибли 38 морских пехотинцев.

Останки 10 из них подняли в этом году. Всего на станции Шунгай и Сайхин в годы войны было сброшено более 500 авиабомб, в Жанибекском и Бокейординскои районах области были разрушены дома, погибли люди.

Мы уже в течение пяти лет работаем. На 365-м разъезде поднимаем их. Подняли 27. Но работы будут продолжаться. Мы будем искать всех остальных", - проинформировал командир поискового отряда имени Маншук Маметовой Сергей Лапшин.

Работе в тылу, в том числе на железной дороге, посвящены исследования местных краеведов и историков.

В школьных учебниках и исторических трудах нет информации о роли Бокейординского и Жанибекского районов в качестве ближнего тыла Сталинградского, Юго-Западного и Донского фронтов. Мы работаем с архивами. Надеемся, что героическое прошлое западноказахстанцев будет детально изучено и материалы будут опубликованы", - сообщил докторант Национального университета обороны Амангуль Алдабергенова.