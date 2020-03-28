Система Orphus

121-й случай коронавируса в Казахстане зарегистрирован в Алматы

27.03.2020, 10:26 24922
121-й случай коронавируса в Казахстане зарегистрирован в Алматы
Фото: news.liga.net
Алматы. 27 марта. Kazakhstan Today - Минздрав Казахстана сообщил еще об одном случае заражения коронавирусной инфекцией в городе Алматы, передает Kazakhstan Today.
 
Таким образом, в Казахстане подтвержден 121 случай регистрации коронавирусной инфекции. Из них в Нур-Султане - 60 случаев, в Алматы - 48 случаев, в Караганде - 4 случая, в Шымкенте - 2 случая, в Жамбылской области - 3 случая, в Акмолинской, Алматинской, Актюбинской и Северо-Казахстанской области - по одному случаю. 
 
 
Напомним, вспышка коронавирусной инфекции началась в конце декабря с Китая, эпицентром стал город Ухань. После этого случаи заражения начали регистрироваться по всему миру. 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией, по состоянию на 26 марта число инфицированных в мире превысило 487 тысяч, скончалось более 22 тыс. В четверг, 26 марта, было принято решение усилить карантинные меры в столице и Алматы, а также ввести ограничения в Шымкенте
 
По последним данным, на утро 27 марта в мире зарегистрировано 534 506 (+59 419 за сутки) инфицированных, погибших - 24 187 (+2787) человек, выздоровевших - 119 951 (+9293) человек.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая