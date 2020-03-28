121-й случай коронавируса в Казахстане зарегистрирован в Алматы

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Алматы. 27 марта. Kazakhstan Today - Минздрав Казахстана сообщил еще об одном случае заражения коронавирусной инфекцией в городе Алматы, передает Kazakhstan Today.

Таким образом, в Казахстане подтвержден 121 случай регистрации коронавирусной инфекции. Из них в Нур-Султане - 60 случаев, в Алматы - 48 случаев, в Караганде - 4 случая, в Шымкенте - 2 случая, в Жамбылской области - 3 случая, в Акмолинской, Алматинской, Актюбинской и Северо-Казахстанской области - по одному случаю.

По последним данным, на утро 27 марта в мире зарегистрировано 534 506 (+59 419 за сутки) инфицированных, погибших - 24 187 (+2787) человек, выздоровевших - 119 951 (+9293) человек.

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