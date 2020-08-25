150 абитуриентов стали обладателями образовательных грантов акимата Акмолинской области

Нур-Султан. 24 августа. Kazakhstan Today -В Акмолинской области вопрос дефицита кадров решается путем выделения грантов из местного бюджета. В этом году 150 абитуриентов стали обладателями образовательных грантов акимата, передает Kazakhstan Today.

Как передает управление внутренней политики, дополнительный конкурс начали проводить с 2017 года, чтобы дать шанс обучаться бесплатно выпускникам, не получившим государственные гранты.

По информации управления образования региона, с 5 по 18 августа в ведомство пришло 83 заявки желающих поступить на медицинскую специальность и 112 на педагогическую. Рассмотрев все кандидатуры, комиссия распределила места в пользу 50 будущих медиков и 100 педагогов. Они будут обучаться в КГУ имени Шокана Уалиханова, КУАМ, СКУ имени Манаш Козыбаева и Медицинском университете Караганды.

В старших классах я усердно готовилась к национальному тестированию. Как и любой выпускник, хотела учиться в вузе бесплатно. Однако претендентов на грант по специальности "общая медицина" в стране оказалось много и я, набрав 102 балла, государственный грант не получила. Тогда решила все-таки не сдаваться и подала заявку на получение именной стипендии акима области и на сей раз заняла в списке первую позицию. Хочу сказать, что дополнительный конкурс стал для меня настоящим спасением и возможностью реализовать мечту", - рассказала обладательница образовательного гранта Аружан Молдабай.

К слову, после окончания обучения выпускники поедут в сельские населенные пункты, где должны отработать не меньше 3 лет.

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