Алматы. 13 ноября. Kazakhstan Today - В Алматы в ночь на 15 ноября частично перекроют движение по проспекту Абая, передает Kazakhstan Today.

14 ноября, с 23.00 до 06.00 15 ноября, будет перекрыто движение автотранспортных средств по проспекту Абая в восточном направлении от пешеходного перехода (светофор) в микрорайоне №6, напротив дома №3, до места разворота автотранспорта", - сообщили в пресс-службе КГП "Метрополитен".

Отмечается, что в связи с реализацией проектов "Перегон станции Москва - станция Сарыарка. Внеплощадочные сети аварийного водоотвода" и "Станция Сарыарка. Подключение сетей водопровода и канализации к наружным городским сетям" планируется проведение работ по прокладке напорной канализации по проспекту Абая.

Жителям и гостям города необходимо заранее планировать свои маршруты во избежание возникновения заторов на дорогах.

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