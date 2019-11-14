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В Алматы в ночь на 15 ноября частично перекроют движение по проспекту Абая

13.11.2019, 16:27 8857
Алматы. 13 ноября. Kazakhstan Today - В Алматы в ночь на 15 ноября частично перекроют движение по проспекту Абая, передает Kazakhstan Today.
 

14 ноября, с 23.00 до 06.00 15 ноября, будет перекрыто движение автотранспортных средств по проспекту Абая в восточном направлении от пешеходного перехода (светофор) в микрорайоне №6, напротив дома №3, до места разворота автотранспорта", - сообщили в пресс-службе КГП "Метрополитен".

 
Отмечается, что в связи с реализацией проектов "Перегон станции Москва - станция Сарыарка. Внеплощадочные сети аварийного водоотвода" и "Станция Сарыарка. Подключение сетей водопровода и канализации к наружным городским сетям" планируется проведение работ по прокладке напорной канализации по проспекту Абая. 
 
Жителям и гостям города необходимо заранее планировать свои маршруты во избежание возникновения заторов на дорогах. 
 

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