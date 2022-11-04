Казахстанцы вложили более 15 миллиардов тенге в финпирамиду

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Алматы. 3 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Алматинцы стали жертвами мошенников. Финпирамида обманула вкладчиков на 15 с лишним миллиардов тенге.
В надежде приумножить свои сбережения люди вложили деньги в компанию QI Trade. В итоге потеряли все. Потерялись и основатели фирмы. Их не могут найти уже два года. По предварительным данным, пострадало более 3 тысяч человек. Сумма ущерба составила невероятные 15 миллиардов", - сообщает телеканал КТК.
Одна из пострадавших вложила деньги в компанию по рекомендации знакомой. Женщине обещали несметные богатства, если она инвестирует как можно больше. Поверив на слово, алматинка отдала все свои сбережения.
Я потеряла 188 миллионов. Я все потеряла. Жилье потеряла, коттеджный дом потеряла, квартиру потеряла, землю потеряла, в банке деньги были, еще один дом был, я все продала. Участки продала. Все вложила сюда. Я поверила в эту компанию, они обманули меня", - говорит Фатима Низамова.
Основатели компании, которая занималась торговлей в интернете, уверяли клиентов: их дело прибыльное. И кто больше вложит, тот больше получит. Люди верили. И ничего подозрительного не видели. Сейчас пострадавшие вкладчики хотят лишь одного - чтобы мошенников нашли и наказали. А ищут подозреваемых уже два года.
В полиции сообщили, что розыск предполагаемых преступников идет. Но поиски осложняются тем, что некоторые из подозреваемых покинули страну. Несмотря на это, ответственность с них никто не снимал.
В настоящее время оперативно-следственным подразделением проводится комплекс мероприятий, направленных на установление местонахождения разыскиваемых и их дальнейшее задержание. Полиция сейчас ищет семерых подозреваемых. Если вина будет доказана, им грозит до семи лет тюрьмы", - проинформировала официальный представитель департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек.
Ранее сообщалось, что в Алматы вынесен приговор по факту создания и руководства финансовой пирамидой. Вкладчики финпирамиды потеряли более 900 млн тенге.