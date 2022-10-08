Вкладчики финпирамиды потеряли более 900 млн тенге: организаторы осуждены в Алматы

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АЛМАТЫ. 7 ОКТЯБРЯ - В районном суде № 2 Бостандыкского района Алматы рассмотрено уголовное дело в отношении девяти подсудимых по факту создания и руководства финансовой пирамидой с привлечением денежного имущества и прав на него в особо крупном размере, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Установлено, что в период с апреля 2019 по ноябрь 2020 года ранее дважды судимая за мошенничество организовала финансовую пирамиду. Она привлекла в компанию еще 7 граждан, с которыми совместно зарегистрировала ТОО "I" и TOO "G".

Вышеуказанные ТОО служили для обогащения денежными средствами ранее обратившихся вкладчиков за счет денежных взносов новых вкладчиков", - рассказали в пресс-службе городского суда Алматы.

Известно, что финпирамида имела структурные отделения в Астане, Таразе, Актау, Караганде, Семее.

Желая получить легкую выгоду, она совместно с другими участниками проводила рекламные кампании, привлекая инвесторов с высоким доходом, постоянно увеличивая число вкладчиков. Данные ТОО, не имея лицензий в экономической деятельности, занимались привлечением вкладчиков, представляя им мнимые инвестиционные операции на валютном рынке", - сказано в сообщении ведомства.

По данным пресс-службы, от деятельности финпирамиды пострадали 209 человек, им нанесен ущерб в 931,6 миллионов тенге.

Приговором суда 8 лиц признаны виновными в создании и руководстве финансовой пирамидой и их структурными подразделениями, а также в пособничестве деятельности финансовой пирамиды.

Подсудимой Я. было назначено наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы в учреждениях максимальной безопасности с лишением права занимать деятельностью, связанной с руководством коммерческими и финансовыми организациями на 5 лет.

Остальным подсудимым назначено от 5 до 6 лет лишения свободы. В отношении одной из осужденных судом применена статья 63 УК РК и наказание назначено условно в связи с отсутствием ущерба от ее деятельности.

Приговор не вступил в законную силу.



