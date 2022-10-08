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Вкладчики финпирамиды потеряли более 900 млн тенге: организаторы осуждены в Алматы

07.10.2022, 10:24 13856
Вкладчики финпирамиды потеряли более 900 млн тенге: организаторы осуждены в Алматы
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 7 ОКТЯБРЯ - В районном суде № 2 Бостандыкского района Алматы рассмотрено уголовное дело в отношении девяти подсудимых по факту создания и руководства финансовой пирамидой с привлечением денежного имущества и прав на него в особо крупном размере, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Установлено, что в период с апреля 2019 по ноябрь 2020 года ранее дважды судимая за мошенничество организовала финансовую пирамиду. Она привлекла в компанию еще 7 граждан, с которыми совместно зарегистрировала ТОО "I" и TOO "G".
 

Вышеуказанные ТОО служили для обогащения денежными средствами ранее обратившихся вкладчиков за счет денежных взносов новых вкладчиков", - рассказали в пресс-службе городского суда Алматы.

 
Известно, что финпирамида имела структурные отделения в Астане, Таразе, Актау, Караганде, Семее.
 

Желая получить легкую выгоду, она совместно с другими участниками проводила рекламные кампании, привлекая инвесторов с высоким доходом, постоянно увеличивая число вкладчиков. Данные ТОО, не имея лицензий в экономической деятельности, занимались привлечением вкладчиков, представляя им мнимые инвестиционные операции на валютном рынке", - сказано в сообщении ведомства.

 
По данным пресс-службы, от деятельности финпирамиды пострадали 209 человек, им нанесен ущерб в 931,6 миллионов тенге.
 
Приговором суда 8 лиц признаны виновными в создании и руководстве финансовой пирамидой и их структурными подразделениями, а также в пособничестве деятельности финансовой пирамиды.
 
Подсудимой Я. было назначено наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы в учреждениях максимальной безопасности с лишением права занимать деятельностью, связанной с руководством коммерческими и финансовыми организациями на 5 лет.
 
Остальным подсудимым назначено от 5 до 6 лет лишения свободы. В отношении одной из осужденных судом применена статья 63 УК РК и наказание назначено условно в связи с отсутствием ущерба от ее деятельности.
 
Приговор не вступил в законную силу.

В Алматы организаторы финпирамиды обманули более 100 человек.
 

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Бывшему заместителю секретаря Совбеза вынесли приговор за госизмену

07.10.2022, 13:42 8441
Бывшему заместителю секретаря Совбеза вынесли приговор за госизмену
Фото: pexels.com
АСТАНА. 7 ОКТЯБРЯ - Комитет национальной безопасности РК завершил расследование уголовных дел по фактам разглашения государственных секретов, шпионажа и государственной измены, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

21 сентября 2022 года специализированным межрайонным судом по уголовным делам города Астаны М.Шайхутдинов (экс-первый заместитель Секретаря совета безопасности) признан виновным по статье 185, часть 3, УК РК и приговорен к 7 годам заключения с лишением права занимать должности на государственной службе", - сообщается на сайте КНБ.

 
Вина других фигурантов уголовного дела - Леонида Скаковского (по статье 175, часть 1, УК "Государственная измена") и Олега Ждана (по статье 176 УК "Шпионаж") полностью доказана. Они приговорены к 11 годам 3 месяцам и 11 годам лишения свободы соответственно.
 

С учетом реализации других этапов комплекса специальных мероприятий данные о принадлежности иностранных спецслужб и иные сведения, в том числе по фигурантам уголовных дел, разглашению не подлежат", - добавили в ведомстве.

 

Около 200 сотрудников МВД РК совершили уголовные правонарушения с начала года в Казахстане

07.10.2022, 13:27 9191
Около 200 сотрудников МВД РК совершили уголовные правонарушения с начала года в Казахстане
АСТАНА. 7 ОКТЯБРЯ - В Казахстане с января по август 2022 года 199 полицейских совершили уголовные правонарушения. Это на 12,7% меньше, чем годом ранее, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Среди них большинство совершили тяжкие уголовные правонарушения: 149 человек. Правонарушения небольшой тяжести совершили 22 сотрудника, средней тяжести - 25 сотрудников, особо тяжкие - 1 сотрудник", - сообщает ranking.kz.


 
В агентстве отметили, что с 2019 года, по официальным данным, показатель сокращается.
 
В региональном разрезе больше всего нарушителей из ведомства пришлось на Алматы: 25 человек. Далее идут Актюбинская, Алматинская и Северо-Казахстанская области.
 
Наименьшая численность сотрудников МВД, совершивших уголовные правонарушения, была зафиксирована в Восточно-Казахстанской области: всего 1 человек против 17 годом ранее.
 
Заметное и резкое сокращение численности правонарушителей среди сотрудников МВД наблюдалось также в Атырауской и Жамбылской областях.
 

Половина правонарушителей среди сотрудников МВД попалась на коррупционных и иных уголовных правонарушениях против интересов государственной службы и государственного управления. Самые "популярные" правонарушения в этой сфере - взятки, халатность и превышение власти или должностных полномочий", - отмечает агентство.


 
Правонарушения против собственности совершили 50 человек. Здесь среди "популярных" нарушений - мошенничество, кражи и присвоение или растрата вверенного чужого имущества.
 
Уголовные правонарушения против конституционных и иных прав и свобод человека и гражданина совершили 14 человек. Все эти сотрудники попались непосредственно на пытках.
 

Арестован экс-замначальника ДКНБ по Алматы

07.10.2022, 12:45 10106
Арестован экс-замначальника ДКНБ по Алматы
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 7 ОКТЯБРЯ - Бывший заместитель начальника департамента Комитета национальной безопасности по Алматы Талгат Муханов арестован на два месяца, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Межведомственная следственно-оперативная группа Агентства по противодействию коррупции и КНБ расследуют уголовное дело в отношении Муханова и других лиц по факту мошенничества, сообщили в пресс-службе антикоррупционного ведомства.
 
В ведомстве уточнили, что бывший замначальника ДКНБ по Алматы был взят под стражу 5 октября с санкции суда.

Напомним, в июле текущего года в ряде регионов Казахстана назначены руководители территориальных органов КНБ.
 

Сотрудники колонии признаны виновными в пытках осужденных в Уральске

07.10.2022, 10:45 12906
Сотрудники колонии признаны виновными в пытках осужденных в Уральске
Фото: Polisia.kz
УРАЛЬСК. 7 ОКТЯБРЯ - В Уральском городском суде огласили приговор в отношении четырех сотрудников учреждения РУ-170/1 ДУИС по Западно-Казахстанской области, которые обвинялись в пытках над заключенными, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
На скамье подсудимых оказался 30-летний замначальника отдела режима и охраны, 29-летний оперуполномоченный группы досмотра отдела режима и охраны, 28-летний оперуполномоченный группы досмотра отдела режима и охраны и 22-летний контролер отдела режима и охраны, сообщает портал "Мой город".
 
Из материалов дела следует, что с 27 февраля по 1 марта прошлого года в камере № 20 содержались прибывшие в учреждение заключенные, которые были осуждены впервые.
 
Согласно информации, между одним из контролеров и осужденными возникла словесная перепалка. После этого контролер сообщил трем другим сотрудникам колонии "о необходимости проведения профилактической работы с содержащимися в указанной камере лицами".
 

Сотрудники колонии по очереди начали заводить в кабинет заключенных и избивать их. Удары наносились хаотично, в разные части тела, при этом сотрудники применяли и резиновую палку", - говорится в материале.

 
По информации издания, сами подсудимые вину свою не признали, однако их вина была доказана в ходе судебного следствия.
 
Суд признал сотрудников колонии виновными, двое из них получили условные сроки, двум назначено наказание в виде лишения свободы сроками на 3 года и 3,5 года. Также осужденные лишены званий.
 
Кроме этого, суд обязал осужденных выплатить потерпевшим моральную компенсацию, а один из них получил право взыскать с обидчиков расходы на лечение.
 
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
 

Январская трагедия: в Усть-Каменогорске осудили еще двух участников беспорядков

06.10.2022, 20:26 24206
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 6 ОКТЯБРЯ - В Усть-Каменогорске осудили еще двух человек по делу о январских событиях, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Уголовное дело рассматривалось по двум статьям Уголовного кодекса РК, сообщает YK-news.kz.
 
5 октября суд вынес обвинительный приговор в отношении двух человек. Уголовное дело рассматривалось по частям 2, 3 статьи 272 УК РК (Участие и призывы к массовым беспорядкам) и пункту 3 части 2 статьи 300 УК РК (Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества).
 
Одному подсудимому назначено 4 года лишения свободы, второму - 3 года лишения свободы.
 
Приговор не вступил в законную силу.
 

В Актау задержали экстремистов-вымогателей

06.10.2022, 19:44 25086
АКТАУ. 6 ОКТЯБРЯ - Сотрудники управления по противодействию экстремизму ДП Мангистауской области получили оперативную информацию о вымогательстве денег приверженцами деструктивного религиозного течения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
13 сентября в 23.30 группа лиц по предварительному сговору обманным путем заманила потерпевшего в съемную квартиру, расположенную в одном из микрорайонов Актау. Они угрожали пистолетом, все происходящее снимали на камеру смартфона, сообщает Polisia.kz.
 
Сотрудники управления по противодействию экстремизму и управления по борьбе с организованной преступностью ДП Мангистауской области совместно с сотрудниками ДКНБ региона задержали четырех приверженцев деструктивного религиозного течения. Проведены обыски. Все вещественные доказательства изъяты. Обезвреженные лица водворены в изолятор временного содержания.
 
Факт был зарегистрирован в ЕРДР ДП Мангистауской области по статье 194, часть 2, "Вымогательство", а также статье 126, часть 2, УК РК "Незаконное лишение свободы".
 
 

Фиктивные счета-фактуры более чем на миллиард тенге выписал житель Шымкента

06.10.2022, 16:36 28291
Фиктивные счета-фактуры более чем на миллиард тенге выписал житель Шымкента
Фото: pixabay.com
ШЫМКЕНТ. 6 ОКТЯБРЯ - Департаментом Агентства по финансовому мониторингу Шымкента изобличена деятельность гражданина, занимавшегося выпиской фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Для реализации преступного умысла им образовано 3 компании, общий оборот которых превысил 1,1 миллиарда тенге, в результате чего в государственный бюджет не поступило более 380 миллионов тенге в виде налогов", - сообщает АФМ.  


Уголовное дело рассматривается в суде.


 

Дикому Арману продлили арест до 7 декабря

06.10.2022, 15:35 25796
Дикому Арману продлили арест до 7 декабря
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 6 ОКТЯБРЯ - Криминальному авторитету Арману Джумагельдиеву, известному по прозвищу Дикий Арман, продлили арест до 7 декабря, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Постановлением суда удовлетворено ходатайство органов следствия о санкционировании продления срока содержания под стражей в отношении Д. до 11 месяцев, то есть до 7 декабря", - сообщили в пресс-службе специализированного межрайонного следственного суда города Алматы.


Постановление суда не вступило в законную силу.
 
Напомним, он проходит подозреваемым по трем статьям: незаконное приобретение огнестрельного оружия, участие в массовых беспорядках и незаконное лишение человека свободы, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего либо иные тяжкие последствия.

7 февраля 2022 года стало известно, что Дикий Арман задержан полицией за похищение 24 мирных граждан.
 

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