Еще 168 человек вернутся в Казахстан из ОАЭ

Талдыкорган. 30 апреля. Kazakhstan Today - 168 человек вернутся из ОАЭ в Казахстан, передает Kazakhstan Today.
Сегодня из Дубая вернутся 168 человек. Они будут помещены на двухдневный карантин в пригороде Капшагая", - сообщает пресс-служба акима Алматинской области.
Как сообщают в ведомстве, им будет запрещено покидать территорию зоны отдыха, где они будут помещены на карантин. С этой целью установлена охрана. На период карантина все они будут обеспечены всем необходимым.
Сразу после прибытия у всех пассажиров будут взяты анализы на наличие инфекции COVID-19. По результатам проверки они будут доставлены на специальных автобусах по месту жительства.
Напомним, 11 апреля 135 казахстанцев вернулись из ОАЭ на родину. Результаты анализов всех пассажиров на на наличие коронавируса показали отрицательный результат.
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