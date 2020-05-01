Еще 168 человек вернутся в Казахстан из ОАЭ

Талдыкорган. 30 апреля. Kazakhstan Today - 168 человек вернутся из ОАЭ в Казахстан, передает Kazakhstan Today.

Сегодня из Дубая вернутся 168 человек. Они будут помещены на двухдневный карантин в пригороде Капшагая", - сообщает пресс-служба акима Алматинской области.

Как сообщают в ведомстве, им будет запрещено покидать территорию зоны отдыха, где они будут помещены на карантин. С этой целью установлена охрана. На период карантина все они будут обеспечены всем необходимым.

Сразу после прибытия у всех пассажиров будут взяты анализы на наличие инфекции COVID-19. По результатам проверки они будут доставлены на специальных автобусах по месту жительства.





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