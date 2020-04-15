Прибывших из ОАЭ 135 казахстанцев отпустили домой

Талдыкорган. 14 апреля. Kazakhstan Today - 135 соотечественников, доставленных через аэропорт Талдыкоргана на родину, возвращаются по месту жительства, передает Kazakhstan Today.

135 соотечественников, которые были доставлены из ОАЭ через аэропорт Талдыкоргана и изолированы в специально отведенных местах в городах Талдыкорган и Текели, сегодня стали возвращаться в населенные пункты по месту жительства", - сообщает пресс-служба акима Алматинской области.

До прибытия в Казахстан все граждане несколько дней находились на карантине в ОАЭ, по приезде у каждого были взяты анализы на наличие коронавирусной инфекции. Результаты оказались отрицательными.

По поручению акима области проводится работа по бесплатному подвозу всех этих граждан к месту жительства. В частности, из 135 доставленных в Талдыкорган и Текели, по 10 жителей из Костанайской и Павлодарской областей, 9 - Алматинской области, 8 - Восточно-Казахстанской области, 6 - Актюбинской области, 5 - Акмолинской области, 4 - Жамбылской области, по 2 - Западно-Казахстанской, Мангистауской, Кызылординской областей, по 1 - Карагандинской, Туркестанской областей, а также из городов Алматы - 31, Шымкент - 16, Байконур - 1.

В оперативные штабы соответствующих областей и городов заблаговременно была предоставлена информация о прибывающих гражданах, приняты соответствующие меры. Сегодня все 135 граждан на специальном автотранспорте отправлены по месту жительства.





Напомним, что результаты анализов на наличие коронавируса, взятых у всех 135 пассажиров после прибытия на родину, дали отрицательный результат.

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