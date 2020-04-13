Прилетевших из ОАЭ казахстанцев поместили на карантин в Талдыкоргане и Текели

Талдыкорган. 12 апреля. Kazakhstan Today - Прилетевших из Объединенных Арабских Эмиратов казахстанцев поместили на карантин в Талдыкоргане и Текели, передает Kazakhstan Today.

Вчера вечером в Алматинской области приземлился борт с 135 пассажирами из ОАЭ.

По последним уточнённым данным, из ОАЭ прилетело не 128, как сообщалось ранее , а 135 человек. 90 из них расположили на карантин в городе Текели, а 45 - в Талдыкоргане, в гостинице "Меруерт". У всех по прилёте в аэропорту Талдыкоргана тщательно измерили температуру, всё в норме, у всех всё в порядке. Также у всех сразу взяли анализы (тесты) на коронавирус. Убедительно просим всех талдыкорганцев не беспокоиться и не переживать, все принимаемые меры безопасности находятся на самом высоком уровне", - цитирует Канатулы оперативный штаб Госкомиссии.

По словам главного санврача Алматинской области Кайрата Баймухамбетова, среди прибывших пассажиров не выявлено лиц с температурой и признаками заболевания. Все они перевезены в карантинные стационары. У всех пассажиров взяты материалы на лабораторные исследования, результаты диагностических исследований в работе. По окончании карантина все прибывшие пассажиры отправятся по месту жительства.

Прибывшие люди являются гражданами Республики Казахстан, которые в силу некоторых обстоятельств оказались там, и наш гражданский долг - принять, обеспечить безопасность прибывающих и жителей региона. В аэропорту были приняты усиленные меры санитарной безопасности. Все пассажиры сразу на борту прошли бесконтактную термометрию и анкетирование, минимизирован контакт с прибывшими пассажирами", - отметил главный санврач области.

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