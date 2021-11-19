"Хотел вернуться домой": сообщивший о 20-летнем рабстве в Казахстане мужчина отказался от своих слов

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В ходе мониторинга соцсетей установлено видеообращение мужчины, представившегося гражданином Российской Федерации Котовым Алексеем Александровичем, в котором он сообщает, что находится "в неволе" на территории Карагандинской области. По видеообращению зарегистрировано уголовное дело и для проверки данной информации осуществлен выезд следственно-оперативной группы, которой в Шетском районе установлены крестьянское хозяйство, его владелец и сам Котов. Допрошенный в присутствии сотрудников Российского консульства Котов показал, что на территории крестьянского хозяйства находился и трудился добровольно, пользовался сотовым телефоном и имел возможность в любое время покинуть пределы хозяйства", - сообщили в полиции.
По данным департамента полиции, от заявления в отношении владельца крестьянского хозяйства Котов отказался, пояснив, что претензии к нему не имеет, единственной целью обращения было вернуться домой.
Ранее сообщалось, что житель Карагандинской области 20 лет держал россиянина в рабстве.