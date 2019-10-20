Алматы. 19 октября. Kazakhstan Today - В Алматы 20 октября пройдет форум волонтеров, передает Kazakhstan Today.

В преддверии Года волонтеров общественный фонд "Лига волонтеров Казахстана" проведет масштабный форум волонтеров Volume Up. На мероприятии наградят лучших волонтеров города Алматы и презентуют сайт республиканского молодежного движения", - сообщили организаторы.

Участие в мероприятии примут учащиеся высших, среднеспециальных учебных заведений и школ города вместе с родителями, работодатели, известные артисты и основатели волонтерских организаций.

Работодатели предоставят рабочие места для активистов, занимающихся добровольческой деятельностью, а родители добровольцев выступят с торжественной речью. Также запланирована презентация магазин волонтерской одежды. Почетным гостем мероприятия станет Али Окапов.

Форум волонтеров пройдет 20 октября 2019 года с 15.00 до 18.00. Место проведения - Казахский национальный университет имени Аль-Фараби, Дворец студентов.

Напомним, что в обращении президента РК от 5 марта 2018 года "Пять социальных инициатив президента" уделено значительное внимание повышению доступности и качества высшего образования и улучшению условий проживания студенческой молодёжи.

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