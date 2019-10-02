Кокшетау. 1 октября. Kazakhstan Today - 23 инвестпроекта в Акмолинской области охвачены антикоррупционным сопровождением, передает Kazakhstan Today.

Департамент Агентства РК по противодействию коррупции по Акмолинской области в рамках проекта Protecting Business and Investments организовал деловую встречу с руководителями крупных компаний и предприятий, производящих продукты питания, промышленные изделия, грузовую технику, либо оказывающих услуги по установке ветрогенераторов, занимающихся пассажирскими перевозками, а также строительством на территории области. Среди них АО "Кокшетауминводы", АО "Тыныс", ТОО "Новопэк", АО "КамАЗ Инжиниринг", ТОО "Бижан", ТОО "Намыс", ТОО "Кокшетауский автобусный парк", ТОО "Натиже" сут фабрикасы", ТОО "Виччи", ТОО "Сафди", ТОО "Пробилд", ТОО "СТ Жилстрой", сообщили в ведомстве.

На встрече руководитель департамента Мурат Тюлеубаев поблагодарил представителей бизнес-сообщества за доверие, взаимное сотрудничество и отметил, что проект PBI направлен на упрощение бизнес-процессов, предотвращение бюрократических проволочек и создание благоприятного бизнес-климатов регионе.

Если вы столкнетесь с неправомерными коррупционными действиями, с созданием бюрократических барьеров и волокитой законных сроков предоставления услуг, то вы вправе незамедлительно обратиться в наш департамент, после чего нами будут приняты конкретные меры в отношении виновных лиц. В свою очередь, мы призывает вас к честному ведению бизнеса", - отметил Тюлеубаев.

Как подчеркнул директор АО "Кокшетауминводы" Станислав Максимец, бизнес на территории Акмолинской области в последнее время вовсе не сталкивается с правонарушениями.

Свою помощь и поддержку в рамках проекта PBI обещал оказывать аким Кокшетау Амангелді Смаилов, который отметил, что в городе обеспечены все условия для безбарьерного осуществления деятельности различными предприятиями.

После обсуждения проблемных вопросов и дальнейших планов по взаимовыгодному сотрудничеству, участники встречи перешли к подписанию меморандумов об антикоррупционном сопровождении бизнеса.

Руководитель Антикоррупционной службы региона подписал с бизнесменами 12 меморандумов. Теперь в Акмолинской области антикоррупционным сопровождением охвачены 23 инвестпроекта. Всем предпринимателям на постоянной основе будет оказываться соответствующая помощь в решении различных проблем.

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