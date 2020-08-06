40-километровая пробка грузовиков образовалась на границе с Китаем

Нур-Султан. 5 августа. Kazakhstan Today - 40-километровая пробка грузовых автомобилей образовалась со стороны Казахстана на границе с Китаем из-за проблем с пропуском, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы Союза транспортников Казахстана KAZLOGISTICS, с момента введения карантина на автомобильном пункте пропуска "Нур жолы" ежедневно образуется большое скопление грузовых автотранспортных средств (АТС), осуществляющих перевозки грузов между Китаем и Казахстаном. Прошедшие в июле переговоры на уровне Министерства торговли и интеграции РК и Министерства коммерции КНР не изменили ситуацию.

Обстановка на границе усугубляется из-за избирательного подхода в пропуске автотранспортных средств и отсутствия официальных данных об условиях пропуска казахстанских машин в КНР. По информации водителей транспортных средств, в таможенном пункте пропуска с казахстанской стороны часть АТС проезжает, а часть не допускается к прохождению границы. При этом неясно, по какому принципу осуществляется выбор АТС, допускаемых к пересечению границы, что, в свою очередь, негативным образом сказывается на обстановке на границе и вызывает напряжение и недовольство среди водителей, вынужденных находится на границе в ожидании пропуска груза", - рассказали в пресс-службе.

В KAZLOGISTICS подчеркнули, что транспортные компании и отправители грузов ежедневно несут колоссальные убытки, связанные как с простоем АТС, так и с невыполнением договорных обязательств по договорам поставки с контрагентами. Обстановка на границе усугубляется с каждым днем. По информации водителей, пробка из АТС с казахстанской стороны превысила 40 километров.

В этой связи KAZLOGISTICS направил в правительство обращение по поводу ситуации на казахстанско-китайской границе.

Принимая во внимание факты, подтверждающие неблагоприятную обстановку в таможенном пункте пропуска "Нур жолы", Союз транспортников Казахстана считает необходимым принять незамедлительные меры по решению вопроса пропуска АТС и исключения избирательного подхода с казахстанской стороны в отношении АТС, допускаемых к пересечению границы, а также рассмотреть возможность внедрения системы электронной очереди", - заявили в Союзе.

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