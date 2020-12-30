В стабфонд Алматы завезли 45 млн самых востребованных лекарств

Алматы. 29 декабря. Kazakhstan Today - В стабфонд Алматы поступило 45 млн самых востребованных лекарств, передает Kazakhstan Today.

В целом с июля в Стабфонд завезено 45 млн лекарств 64 видов и 4 вида медицинских изделий, что на 12% больше запланированного объема. Общий неснижаемый запас - 8 млн единиц. Медпрепараты отпускаются в аптечную сеть по всему городу. Это позволит не допустить дефицита лекарств в пиковые периоды подъема заболеваемости", - сообщил аким Алматы Бахытжан Сагинтаев во время посещения складов медпрепаратов.

Аким отметил, что компания "Медсервис Плюс" в текущем году поставила 6 млн упаковок парацетамола и аспирина. Неснижаемый остаток - 1,2 млн упаковок. В рамках взятых обязательств фармкомпания Biola завезла в Алматы 27 млн единиц медицинских изделий - шприцы, инфузионные системы, термометры электронные и ртутные. Неснижаемый остаток - 5,4 млн единиц.

Самым крупным участником Стабфонда является компания "Инкар", на складах которой 7,7 млн лекарств 62 видов, в том числе 1,4 млн упаковок неснижаемого запаса антибиотиков (Азитромицин, Сумамед и др.), жаропонижающих (Ибупрофен, Ибуфен и др.), антикоагулянтов (Кардиомагнил, Фраксипарин и др.), противовирусных (Фавипиравир, Анаферон, Ингавирин и др.)", - написал Сагинтаев на своей странице в Инстаграм.

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