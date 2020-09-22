Столичные врачи спасли 5-летнюю девочку, получившую тяжелые травмы

Нур-Султан. 21 сентября. Kazakhstan Today - Девочка 2015 года рождения была доставлена в крайне тяжелом состоянии, без сознания в отделение приемного покоя экстренной хирургии Многопрофильной городской детской больницы №2 Нур-Султана, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба акимата столицы, ребенка экстренно прооперировали. Благодаря слаженным действиям специалистов девочка осталась жива.

По словам врача-травматолога больницы Мухтара Ахмурзаева, девочка поступила в состоянии травматологического шока.

Ребенок поступил в крайне тяжелом состоянии, в состоянии травматологического шока третьей степени. Мультидисциплинарной командой была оказана своевременно экстренная помощь, ребенка подключили к аппарату и провели противошоковую терапию и в экстренном порядке прооперировали", - говорит врач.

По словам мамы маленькой пациентки, сейчас состояние ее дочери хорошее.

Она уже звонит своему папе по видеозвонку, и настроение у нее хорошее. Мы все очень благодарим врачей. Она осталась жива благодаря медработникам", - рассказала мама девочки.

По словам специалистов, девочке очень повезло.

У пациентки было тяжелое повреждение таза и мочевых путей. Сейчас девочка в стабильном состоянии. После завершения всех процедур выпишем ее домой", - рассказал руководитель хирургического блока больницы Ринат Байгиреев.

Напомним , в начале сентября в Акмолинской области произошло ДТП, водитель трактора по неосторожности сбил двоих детей. Мальчик скончался на месте. Девочку доставили в столичную детскую больницу. При поступлении ребенок был в крайне тяжелом состоянии. На уровне приемного покоя экстренной хирургии пострадавшей была оказана экстренная помощь совместно с хирургами, нейрохирургами, травматологами и реаниматологами.

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