В Мунайлинском районе откроются около 500 новых рабочих мест

Актау. 29 мая. Kazakhstan Today - В Мунайлинском районе Мангистауской области откроются около 500 новых рабочих мест. Об этом на брифинге, прошедшем в центре общественных коммуникации заявил заместитель акима Мунайлинского района Нурлыбек Жолбаев, передает Kazakhstan Today.

В рамках программы "Дорожная карта трудоустройства на 2020 год" по Мунайлинскому району имеется 9 проектов, выдвинутых для реализации.

На все проекты предусмотрены 1 841 784 тыс. тенге. Вновь открывающиеся рабочие места рассчитаны на 475 человек. На сегодняшний день центром по трудоустройству выданы направления на 225 человек", - сообщили в центре общественных коммуникаций Мангистауской области.

На сегодня заключены договоры по 8 проектам. Конкурс, объявленный по прокладке грейдера в сельском округе Батыр признан не прошедшим по той причине, что документы участвовавших в тендере компаний оказались неполными и теперь заново объявлен конкурс по государственному закупу. "На сегодняшний день выданы направления на работу через центр по трудоустройству в количестве 26 человек, они будут выполнять текущий ремонт электросетей по 3 проектам. Для проведения работ даны заявки на необходимые материалы (электрические столбы, электролинии, специальные переключатели, диодные светильные лампы)", - сказал Нурлыбек Жолбаев.

В сельском округе Батыр на средний ремонт автодорог протяженностью 15 километров через центр по трудоустройству направлены 48 человек. Сейчас идет работа по подготовке основного слоя дорог.

В селе Баянды по ремонту старого здания школы идут внутренние монтажные работы, на которые направлены 10 человек из числа безработных.

Три человека получили направления на работу через центр по трудоустройству, они будут участвовать в строительстве автодороги, протяженностью три километра в селе Атамекен. В данный момент ведется оформление документов, необходимых для строительства дороги", - сказала начальник отдела занятости и социальных программ Мунайлинского района Гульбакыт Акниязова.

Ведется документирование работ по текущему ремонту магистрального водопровода протяженностью 7,5 километра от опреснительного завода Каспий до сельского округа Батыр. (АО "КазАвтоДор", специальная связь, получение согласия от АО "КазТрансГазАймак").

9 человек получили направление на работу от центра по трудоустройству, они будут участвовать в строительстве нового газопровода в жилые дома в селе Мангистау. В данный момент идет подготовка документов для начала строительных работ.

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