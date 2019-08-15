Осужден владелец автобуса, в котором погибли 52 человека

Шымкент. 14 августа. Kazakhstan Today - В Туркестанской области осужден владелец автобуса, из-за пожара в котором погибли 52 человека, передает Kazakhstan Today.

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы.

Как сообщалось ранее, 18 января 2018 года в Актюбинской области, на автодороге Самара - Шымкент, загорелся пассажирский автобус Kassbohrer Setra, направлявшийся из Шымкента в Казань. В результате пожара в автобусе погибли 52 пассажира, все граждане Республики Узбекистан. Еще пять человек - трое казахстанцев и два гражданина Узбекистана - сумели самостоятельно выбраться из автобуса. Всех трех водителей арестовали еще во время расследования, а механик и директор автопарка ТОО "АзияТранзитсервис" находились под подпиской о невыезде.





Владелец сгоревшего автобуса Ордухан Мехтиев подался в бега и был объявлен в международный розыск. В результате его задержали в Узбекистане, откуда экстрадировали 26 декабря для привлечения к уголовной ответственности. В ноябре Актюбинский специализированный межрайонный суд по уголовным делам признал всех трех водителей виновными в гибели граждан Узбекистана и приговорил к пяти годам лишения свободы в колонии минимальной безопасности. Учредитель автопарка и механик приговорены к 3,5 года лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, осужденные должны выплатить родственникам погибших по 2 млн тенге за моральный ущерб.

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