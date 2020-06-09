За проведение несанкционированных митингов 6 июня задержано 53 человека - МВД

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Нур-Султан. 8 июня. Kazakhstan Today - В Министерстве внутренних дел РК прокомментировали попытки проведения несанкционированных митингов 6 июня, передает Kazakhstan Today.

Несмотря на предупреждения о необходимости строгого соблюдения режима карантина, в некоторых городах Казахстана 6 июня отдельными лицами были предприняты попытки проведения незаконных митингов. Представителями прокуратуры и местных исполнительных органов собравшимся было дано разъяснение о незаконности их действий. Однако часть граждан не подчинились законным требованиям. Органами внутренних дел были приняты меры по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан. Активные нарушители карантинных ограничений и требований закона, после отказа прекратить незаконные действия, доставлялись в полицию для профилактической работы, а также дачи правовой оценки", - сообщили в МВД.

По информации ведомства, в полицию было доставлено 53 человека. Из них 8 привлечены к административной ответственности, семеро из них оштрафованы, один предупрежден. В отношении двух нарушителей за оскорбление и применение насилия в отношении представителя власти проводятся досудебные расследования. Остальные после проведения профилактической беседы отпущены.

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