Система Orphus

За проведение несанкционированных митингов 6 июня задержано 53 человека - МВД

08.06.2020, 20:33 7588
За проведение несанкционированных митингов 6 июня задержано 53 человека - МВД
Фото: https://polisia.kz/
Нур-Султан. 8 июня. Kazakhstan Today - В Министерстве внутренних дел РК прокомментировали попытки проведения несанкционированных митингов 6 июня, передает Kazakhstan Today.
 
В ведомстве напомнили, что в связи с продолжением карантинных мероприятий и угрозой распространения коронавируса, решением главного санитарного врача РК запрещено проведение всевозможных публичных массовых мероприятийвключая митинги, шествия и демонстрации. О необходимости неукоснительного соблюдения требований закона "О мирных собраниях", а также карантинных мер высказалась Генеральная прокуратура РК с призывом к гражданам не поддаваться на провокации и воздержаться от участия в незаконных акциях протеста.
 

Несмотря на предупреждения о необходимости строгого соблюдения режима карантина, в некоторых городах Казахстана 6 июня отдельными лицами были предприняты попытки проведения незаконных митингов. Представителями прокуратуры и местных исполнительных органов собравшимся было дано разъяснение о незаконности их действий. Однако часть граждан не подчинились законным требованиям. Органами внутренних дел были приняты меры по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан. Активные нарушители карантинных ограничений и требований закона, после отказа прекратить незаконные действия, доставлялись в полицию для профилактической работы, а также дачи правовой оценки", - сообщили в МВД.

 
По информации ведомства, в полицию было доставлено 53 человека. Из них 8 привлечены к административной ответственности, семеро из них оштрафованы, один предупрежден. В отношении двух нарушителей за оскорбление и применение насилия в отношении представителя власти проводятся досудебные расследования. Остальные после проведения профилактической беседы отпущены. 
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая