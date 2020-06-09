За проведение несанкционированных митингов 6 июня задержано 53 человека - МВД

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В ведомстве напомнили, что в связи с продолжением карантинных мероприятий и угрозой распространения коронавируса, решением главного санитарного врача РК запрещено проведение всевозможных публичных массовых мероприятий, включая митинги, шествия и демонстрации. О необходимости неукоснительного соблюдения требований закона "О мирных собраниях", а также карантинных мер высказалась Генеральная прокуратура РК с призывом к гражданам не поддаваться на провокации и воздержаться от участия в незаконных акциях протеста.
Несмотря на предупреждения о необходимости строгого соблюдения режима карантина, в некоторых городах Казахстана 6 июня отдельными лицами были предприняты попытки проведения незаконных митингов. Представителями прокуратуры и местных исполнительных органов собравшимся было дано разъяснение о незаконности их действий. Однако часть граждан не подчинились законным требованиям. Органами внутренних дел были приняты меры по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан. Активные нарушители карантинных ограничений и требований закона, после отказа прекратить незаконные действия, доставлялись в полицию для профилактической работы, а также дачи правовой оценки", - сообщили в МВД.
По информации ведомства, в полицию было доставлено 53 человека. Из них 8 привлечены к административной ответственности, семеро из них оштрафованы, один предупрежден. В отношении двух нарушителей за оскорбление и применение насилия в отношении представителя власти проводятся досудебные расследования. Остальные после проведения профилактической беседы отпущены.
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