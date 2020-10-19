В Алматы с начала года выпустили промпродукцию на 712 млрд тенге

Алматы. 18 октября. Kazakhstan Today - В Алматы в сфере производства наблюдается устойчивый рост: с начала года выпущено промпродукции на 712 млрд тенге, передает Kazakhstan Today.

Об этом в ходе онлайн-брифинга на площадке региональной службы коммуникаций сообщил руководитель управления предпринимательства и инвестиций города Алматы Еркебулан Оразалин.

С начала года в городе были реализованы четыре проекта. До конца года планируется запуск и реализация десяти проектов, восемь из которых будут находиться в индустриальной зоне.

За счет развития индустриальной зоны города Алматы в промышленной отрасли наблюдается рост инвестиций. У нас есть определенные крупные проекты, которые позволят обеспечить устойчивое развитие города в ближайшие годы", - отметил руководитель управления.

По словам Оразалина, в сфере производства наблюдается устойчивый рост как в общем объеме производства, который составляет 712,3 млрд тенге c ростом на 3,2%, так и в обрабатывающей промышленности на 568 млрд тенге, или 103,1%. Огромную долю в этом занимает фармацевтическая промышленность - 152%.

Увеличены объемы в следующих подотраслях обрабатывающей промышленности: производство напитков - 48,5 млрд тенге, или 108,1% (доля 6,8%); производство бумаги и бумажной продукции - 15,4 млрд тенге, или 206,6% (доля 2,2%). Также производство прочей неметаллической минеральной продукции - 40,7 млрд тенге, или 102,7% (доля 5,7%); машиностроение - 85,5 млрд тенге, или 100,6% (доля 12%, объемы увеличились за счет таких предприятий, как АО "Авиаремонтный завод 405", ТОО "Алматинский электромеханический завод", ТОО Hyundai Trans Auto, ТОО "Корпорация "Сайман"; легкая промышленность - 8,5 млрд тенге, или в 4,3 раза больше (доля 1,2%); готовые металлургические изделия - 19,3 млрд тенге, или 183,1% (доля 2,7%).

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