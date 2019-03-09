На большей части территории Казахстана 8 марта ожидаются осадки

Астана. 8 марта. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана 8 марта 2019 года ожидаются осадки, передает Kazakhstan Today.

"На большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, местами пройдут осадки, на севере - преимущественно снег. Местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра", - сообщает РГП "Казгидромет".

По данным синоптиков, в Северо-Казахстанской области сохраняется усиление ветра ночью до 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду, днем местами 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду, местами ожидаются метель, гололед.

В Акмолинской области ночью на большей части, днем местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Туркестанской, Жамбылской областях местами ожидается гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, Жамбылской области местами-туман.

В Восточно-Казахстанской, Павлодарской областях местами ожидается туман, днем в Восточно-Казахстанской, ночью в Павлодарской области усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Алматинской, Кызылординской, Мангистауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областях местами ожидается туман.

В Карагандинской, Костанайской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, низовая метель, туман, в Карагандинской области местами гололед.

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