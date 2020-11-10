Штормовое предупреждение объявлено в 8 областях Казахстана

Нур-Султан. 9 ноября. Kazakhstan Today - Казгидромет объявил 10 ноября штормовое предупреждение в 8 областях Казахстана, передает Kazakhstan Today.

По информации синоптиков, в Северо-Казахстанской области во вторник ожидаются местами гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, местами до 15-20, днем порывы до 25 метров в секунду.

В Костанайской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер западный, местами до 15-20 метров в секунду .

В Восточно-Казахстанской области днем 10 ноября ожидаются местами сильные осадки, преимущественно снег. Местами также прогнозируются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, местами до 15-20, порывы до 23-28 метров в секунду.

В Мангистауской области местами ожидается туман.

В Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман и гололед. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, местами до 15-20 метров в секунду.

Ночью и утром 10 ноября местами в Кызылординской области сохраняется ветер юго-западный, южный до 15-20 метров в секунду.

В Туркестанской области местами ожидаются туман, ветер юго-западный, до 15-20 метров в секунду.

В Актюбинской области местами ожидается туман. Ветер западный, юго-западный, местами до 16 метров в секунду.

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