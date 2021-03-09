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Глава государства поздравил женщин Казахстана с 8 Марта

08.03.2021 18820
Глава государства поздравил женщин Казахстана с 8 Марта
Нур-Султан. 8 марта. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил женщин с Международным женским днем - 8 марта, передает Kazakhstan Today.
 
Поздравление главы государств опубликовано на сайте Акорды.
 
Дорогие женщины! 
 
Сердечно поздравляю вас с Международным женским днем! 
 
Этот прекрасный праздник весны олицетворяет собой красоту, добро и любовь.
 
Каждый год Международный женский день дает нам возможность по-особому выразить самые теплые чувства к прекрасной половине человечества, отметить исключительно важную роль, которую вы, женщины, играете в жизни нашего государства и общества. Ведь не случайно казахская пословица гласит: "Женщина одной рукой качает колыбель, а другой - весь мир".
 
Защите прав женщин и созданию условий для полноценной реализации их потенциала наша страна уделяет приоритетное внимание. Благодаря системной поддержке государства последовательно расширяется участие женщин в экономике, политике, общественной деятельности.
 
За годы Независимости мы стали свидетелями множества историй успеха женщин в самых разных сферах. Достижения наших женщин мотивируют всех граждан страны, служат хорошим примером для молодежи.
 
Ваша активная гражданская позиция способствует успешному решению актуальных общественных проблем и всестороннему развитию страны.
 
Мудрость, энергия, созидательный труд казахстанских женщин помогают всем нам преодолевать любые сложности и достойно отражать сложнейшие вызовы.
 
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, исполнения всех заветных желаний!
 

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