Глава государства поздравил женщин Казахстана с 8 Марта

Нур-Султан. 8 марта. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил женщин с Международным женским днем - 8 марта, передает Kazakhstan Today.
Поздравление главы государств опубликовано на сайте Акорды.
Дорогие женщины!
Сердечно поздравляю вас с Международным женским днем!
Этот прекрасный праздник весны олицетворяет собой красоту, добро и любовь.
Каждый год Международный женский день дает нам возможность по-особому выразить самые теплые чувства к прекрасной половине человечества, отметить исключительно важную роль, которую вы, женщины, играете в жизни нашего государства и общества. Ведь не случайно казахская пословица гласит: "Женщина одной рукой качает колыбель, а другой - весь мир".
Защите прав женщин и созданию условий для полноценной реализации их потенциала наша страна уделяет приоритетное внимание. Благодаря системной поддержке государства последовательно расширяется участие женщин в экономике, политике, общественной деятельности.
За годы Независимости мы стали свидетелями множества историй успеха женщин в самых разных сферах. Достижения наших женщин мотивируют всех граждан страны, служат хорошим примером для молодежи.
Ваша активная гражданская позиция способствует успешному решению актуальных общественных проблем и всестороннему развитию страны.
Мудрость, энергия, созидательный труд казахстанских женщин помогают всем нам преодолевать любые сложности и достойно отражать сложнейшие вызовы.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, исполнения всех заветных желаний!
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