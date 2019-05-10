В Алматы юные спортсмены поздравили ветеранов с 9 мая

Алматы. 9 мая. Kazakhstan Today - В Алматы воспитанники СК "Баганашил" поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с праздником Победы, передаёт корреспондент агентства.

По словам организаторов, главная цель мероприятия - рассказать подрастающему поколению, какими силами, потерями и болью было достигнуто мирное небо над головами, чтобы молодые люди ценили то, что сейчас имеют, уважали и чтили героев, которые пожертвовали всем ради сегодняшнего благополучия.

"Если о каждом военнослужащем объявить минуту молчания, то мир замолкнет на 50 лет. А если колонна пройдёт погибших, 19 суток будет идти непрерывно эта колонна. Вот столько миллионов людей полегло на полях сражений, погибло от ран, от невыносимых условий труда, плена. Это событие нами должно очень бережно помниться. Все, что свершилось в те годы, это то, что даёт нам возможность сегодня присутствовать здесь, в мирной, нормальной обстановке. Заслуга наших предков, а это бабушки, дедушки, отцы и матери, те, которые ценой собственной жизни защищали страну от "чумы 20 века". Преодолев все трудности, в боях, в тылу, совершая подвиги и там и здесь, они добились победы. Для нас", - сказал президент спортивно-развлекательного комплекса "Баганашил" генерал - майор Павел Новиков в своей поздравительной речи.

В этот день силами воспитанников и сотрудников спортивно-развлекательного комплекса был организован торжественный парад и праздничный концерт с акробатическими, танцевальными и гимнастическими номерами. Кроме того, более 200 юных спортсменов прошли торжественным маршем перед ветеранами и вместе со своими родителями стали участниками шествия "Бессмертный полк Баганашил".

Мы, старшее поколение, как могли, чем могли, сделали (всё) для этой великой победы. Хотелось, чтобы не было такой страшной четырёхлетней войны. После войны мы живём уже 74 года мирно. Трудимся, работаем, все делаем для того, чтобы страна окрепла, развивалась и была на уровне других государств. Мы жили в другое время. Мы были людьми, которые верили в светлое будущее и защищали Родину. Этим жили и гордились этим. Сегодня молодежь живет в другой формации. Поэтому необходимо больше говорить с ними о важных исторических событиях и не только один раз в год", - заключил ветеран Великой Отечественной войны Иван Ролдугин.

Как рассказали организаторы, подготовка к этому мероприятию велась заблаговременно, неутихающиий энтузиазм детей передался тренерам, родителям и родственникам, ведь каждый из них знал: за ними будут наблюдать ветераны, те самые герои, которые рисковали своими жизнями ради их мира и спокойствия.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства