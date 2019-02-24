Кокшетау. 1 февраля. Kazakhstan Today - В Кокшетау меняют устаревшие счетчики воды, передает Kazakhstan Today.

В конце прошлого года по итогам обсуждения проблем в коммунальной сфере на Совете безопасности президент страны поручил принять меры по снижению тарифов для населения. С января в Акмолинской области снижены тарифы на электроэнергию, тепло, воду. Во многом такая мера стала возможной благодаря пересмотру расходной части тарифов, ведь, как известно, любой тариф складывается из затрат на обслуживание того или иного коммунального предприятия, оборудования, топлива и так далее", - сообщили в областном управлении внутренней политики.

По информации ведомства, в Кокшетау приняты меры по замене устаревших счетчиков воды, неисправность которых дает неправильные показатели. В результате, в ответ на уведомления "Кокшетау СУ Арнасы", направленные 2,5 тысячам предпринимателей, порядка 5% потребителей заменили счетчики. Такую процедуру с напоминанием о замене старевшего оборудования решено проводить ежегодно.

"Замена приборов учета на счетчики, оборудованные радиомодулем для дистанционной передачи данных, относится только к тем предприятиям, у которых истек срок эксплуатации водомера. Данное действие выполняется в соответствии с требованиями статьи 92-8 Водного кодекса Республики Казахстан", - пояснил директор горводоканала Зейнур Альбеков.

В УВП также отметили, что компания запустила пилотный цифровой проект, в рамках которого к трем новым домам в микрорайоне Сарыарка подключены счетчики, оборудованные радиомодулем, то есть ведется передача данных расхода воды беспроводным способом. Поэтапно онлайн сбор показателей потребленной воды планируется ввести во всем городе. При проектировании новых объектов физическим и юридическим лицам технические условия выдаются с учетом установки вышеупомянутых приборов.

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