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В центре Уральска с участием спецназа прошла операция по задержанию

02.02.2019, 14:49 28980
Уральск. 2 февраля. Kazakhstan Today - В Уральске вечером 1 февраля полицейские и спецназ проводили задержание в районе торгового дома "Сити Центр", передает Kazakhstan Today.
 
Спецоперация попала на видео, которое очевидец прислал порталу "Мой город". На видео снято, как спецназ окружил неизвестную машину.
 

Что-то здесь произошло на Универмаге. Автоматчики со всех сторон захват машины сделали", - говорит мужской голос за кадром.

 
Происходящее собрало большое количество желающих посмотреть.
 
В пресс-службе департамента полиции ЗКО подтвердили, что производилось задержание, но подробностей не сообщили.
 

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