В центре Уральска с участием спецназа прошла операция по задержанию

Уральск. 2 февраля. Kazakhstan Today - В Уральске вечером 1 февраля полицейские и спецназ проводили задержание в районе торгового дома "Сити Центр", передает Kazakhstan Today.

Спецоперация попала на видео, которое очевидец прислал порталу "Мой город" . На видео снято, как спецназ окружил неизвестную машину.

Что-то здесь произошло на Универмаге. Автоматчики со всех сторон захват машины сделали", - говорит мужской голос за кадром.

Происходящее собрало большое количество желающих посмотреть.

В пресс-службе департамента полиции ЗКО подтвердили, что производилось задержание, но подробностей не сообщили.

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