В центре Уральска с участием спецназа прошла операция по задержанию

Уральск. 2 февраля. Kazakhstan Today - В Уральске вечером 1 февраля полицейские и спецназ проводили задержание в районе торгового дома "Сити Центр", передает Kazakhstan Today.
Спецоперация попала на видео, которое очевидец прислал порталу "Мой город". На видео снято, как спецназ окружил неизвестную машину.
Что-то здесь произошло на Универмаге. Автоматчики со всех сторон захват машины сделали", - говорит мужской голос за кадром.
Происходящее собрало большое количество желающих посмотреть.
В пресс-службе департамента полиции ЗКО подтвердили, что производилось задержание, но подробностей не сообщили.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства