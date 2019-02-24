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Ушел из жизни Сергей Юрский

08.02.2019, 14:26 34804
Ушел из жизни Сергей Юрский
Москва. 8 февраля. Kazakhstan Today - Российский актер, режиссер и писатель, народный артист РСФСР Сергей Юрский ушел из жизни на 84-м году жизни, передает Kazakhstan Today. 
 
Артист скончался от остановки сердца, пишет ТАСС.
 

Папа долго болел, умер от остановки сердца, мы все сейчас ждем официальное заключение", - сообщила дочь актера Дарья Юрская.

 
Сергей Юрский родился 16 марта 1935 года в Ленинграде. Его отец Юрий Сергеевич был заслуженным артистом РСФСР, актером и режиссером, мать Евгения Михайловна - музыкальным педагогом.
 
После окончания школы Сергей Юрский поступил на юридический факультет Ленинградского государственного университета имени А. А. Жданова (ныне - Санкт-Петербургский государственный университет). После третьего курса покинул университет и поступил на актерский факультет Ленинградского театрального института имени А. Н. Островского (ныне - Санкт-Петербургская государственная академия театрального искусства), окончил в 1959 году (мастерская Леонида Макарьева).
 
В 1957 году, после второго курса института, был принят в труппу Большого драматического театра имени М. Горького (БДТ, ныне - Большой драматический театр имени Г. А. Товстоногова). Под руководством знаменитого режиссера Георгия Товстоногова участвовал в постановках спектаклей "Горе от ума" (Чацкий), "Три сестры" (Тузенбах), "Идиот" (Фердыщенко), "Лиса и виноград" (Эзоп), "Король Генрих VI" (Генрих VI) и другие. В 1974 году дебютировал в БДТ в качестве режиссера, поставив спектакль "Мольер" по пьесе Михаила Булгакова "Кабала святош".
 
С 1978 года жил в Москве, являлся постоянным актером и режиссером Театра имени Моссовета. Поставил на его сцене спектакли "Тема с вариациями" Самуила Алешина, "Орнифль" Жана Ануя, "Правда хорошо, а счастье лучше" и "Не было ни гроша, да вдруг алтын" Александра Островского, "Предбанник" Игоря Вацетиса и другие. С 1995 года играл Фому Опискина в спектакле по повести Федора Достоевского "Село Степанчиково и его обитатели".
 
С 2016 года был членом режиссерской коллегии Театра имени Моссовета.
 
В 1992 году основал "АРТель АРТистов Сергея Юрского", с которой на сцене МХАТ имени А. П. Чехова поставил спектакль "Игроки-XXI" по пьесе Николая Гоголя. Долгое время сотрудничал с театром "Школа современной пьесы", поставил два спектакля в токийском театре "Хайюдза".
 
Сергей Юрский сыграл более чем в 40 кинофильмах. Его первой крупной ролью был Чудак в комедии Эльдара Рязанова "Человек ниоткуда" (1961). Широкую известность актеру принесли образы Остапа Бендера в "Золотом теленке" режиссера Михаила Швейцера (1968) и Викниксора в "Республике ШКИД" Геннадия Полоки (1966). Также снимался в фильмах "Король-олень" (1969), "Место встречи изменить нельзя" (1979), "Маленькие трагедии" (1979), "Ищите женщину" (1982), "Любовь и голуби" (1984), "Королева Марго" (1996), "Полторы комнаты, или Сентиментальное путешествие на родину" (2008) и других. В 1990 году Юрский дебютировал в качестве кинорежиссера, поставив по собственной повести картину "Чернов/Chernov".
 
Сергей Юрский также известен как чтец художественных произведений. Он создал 15 программ современных и классических авторов. С программой "Пушкин и другие" совершил несколько мировых турне.
 
Народный артист РСФСР (1987). Награжден орденом Почета (1995), медалью Пушкина (1999), орденами "За заслуги перед Отечеством" IV и III степеней (2005, 2010), премиями президента РФ в области литературы и искусства (2002) и правительства РФ в области культуры (2010).
 
Лауреат премий "Кинотавр" (1991), Царскосельской художественной премии (1996), "Золотая маска" (1998), "Звезда театрала" в номинации "Легенды сцены" (2011), "Ника" в номинации "За честь и достоинство" (2011) и других.
 
Автор нескольких книг прозы и стихов ("Кто держит паузу", "Жест", "Попытка думать" и других), переводил пьесы Эжена Ионеско. В 2010 году был издан сборник произведений Игоря Вацетиса - по мнению большинства критиков, это псевдоним Юрского.
 
Был женат вторым браком на народной артистке РФ Наталье Теняковой. Их дочь - Дарья Юрская (родилась в 1973 году) - актриса театра и кино, заслуженная артистка РФ. Первой супругой Сергея Юрского была народная артистка РСФСР Зинаида Шарко.
 

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