Реагирующие на угарный газ датчики устанавливают в частных домах Астаны

Астана 9 февраля. Kazakhstan Today - По инициативе акимата района Сарыарка проводится установка датчиков угарного газа и дыма в частных жилых домах массивов Коктал-1 и Коктал-2, передает Kazakhstan Today.

"Узнав об инициативе акимата района Сарыарка, Клуб джентльменов не мог оставаться в стороне. Мы начали собирать деньги для покупки датчиков двух видов. Первый устанавливается на потолке и работает от батарейки. Второй датчик - это газоанализатор, который реагирует на угарный газ в воздухе. Его ставят на уровне человеческого роста и подключают к розетке. У районного акимата есть техническая бригада, которая будет устанавливать их бесплатно в домах многодетных семей и социально уязвимых слоев населения, которые живут в жилых массивах Коктал-1 и Коктал-2, Агрогородке и близлежащих районах", - сказал представитель Клуба джентльменов Арман Кашкинбеков.

Первые датчики были установлены в доме, во дворе которого стояла времянка, где произошел пожар, в котором погибли пятеро детей, сообщается на официальном сайте акимата Астаны.

В настоящее время собранных неравнодушными гражданами средств хватит для того, чтобы обезопасить десять домов, но работа в этом направлении будет продолжена.

В перспективе организаторы планируют охватить Агрогородок и близлежащие районы частного сектора. Сейчас волонтеры подключились к мобильным группам, совместно с сотрудниками районного управления ЧС и местной полицейской службы они обследуют печи на соответствие пожарной безопасности и на месте помогают устранять неисправности.

Кроме того, сотрудники Комитета по ЧС МВД РК провели сегодня подворный обход жилых домов Астаны. С жителями проведена разъяснительная работа, вручены памятки по соблюдению правил пожарной безопасности в быту, безопасного использования отопительных печей во избежание отравления угарным газом и несчастных случаев в текущем отопительном периоде.

Согласно информации ДЧС Павлодарской области, подобные датчики также устанавливают в Успенском районе области. Производится бесплатная установка датчиков обнаружения угарного газа в домах, где проживают многодетные и малообеспеченные семьи. Датчики при повышении уровня угарного газа в помещении оповестят жильцов непрерывным высокочастотным сигналом.

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