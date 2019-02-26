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Штормовое предупреждение объявили в трех регионах Казахстана

25.02.2019, 18:56 8236
Астана. 25 февраля. Kazakhstan Today - Штормовое предупреждение объявили в трех регионах Казахстана и в Алматы, передает Kazakhstan Today. 
 

В связи с прогнозом повышения температурного фона в Алматинской области и прилегающих территориях Алматы и в Кызылординской области в период с 26 февраля по 1 марта 2019 года ожидается таяние снега и формирование талого стока, ослабление ледовых явлений", - сообщили в "Казгидромете".

 
По данным синоптиков, 26 февраля в Мангистауской области местами ожидаются туман, гололед. Вероятность шторма - 90-95%.
 

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