Казахстанку задержали в Китае по подозрению в распространении наркотиков

Актау. 9 марта. Kazakhstan Today - Студентку из Актау задержали в Китае по подозрению в распространении наркотиков, передает Kazakhstan Today.

28 февраля в городе Хуанчжоу была задержана 25-летняя Юлия Ходева, сообщает портал "Мой ГОРОД".

Как рассказала мама девушки Оксана Ходева, Юлия находится в Китае на протяжении шести лет, обучается в Технологическом университете города Хуанчжоу. До получения диплома девушке оставалось всего два месяца.

"Дочь учится на факультете бизнеса и менеджмента. Кроме Юлии, в Китае учатся еще две дочери-близнецы. Вечером 28 февраля пришли полицейские с проверкой. Юля находилась у сестер в соседнем номере, и ее забирают для выяснения обстоятельств. На следующий день представители посольства сообщают нам, что дочка задержана по подозрению в распространении наркотиков. Но никаких бумаг, никаких доказательств нам не предоставили. Просто сказали, чтобы мы готовили деньги на адвоката. Сумма от 500 тысяч до 1 млн тенге", - рассказала Оксана Ходева.

По словам женщины, сестры-близнецы через знакомых нашли полицейский участок, в который, якобы была доставлена Юлия. Они передали ей теплые вещи и деньги.

Дочерям не дали увидеть Юлию. Мы даже не знаем точно она там или нет, живая ли она вообще. Полицейские толком ничего не объясняют. Я в данный момент оформляю документы, чтобы поехать туда, супруг остается здесь. Потому что если мы вместе поедем, то останемся без денег. Юлия просто не могла заниматься распространением наркотиков. Ей оставалось всего два месяца до окончания университета. Я просто не могу в это поверить. Её подруга говорит, что каждого второго студента так задерживают, обвиняют в продаже наркотиков, штрафуют и депортируют из страны. Вторая причина - это, возможно, ее подставили", - говорит мама девушки.

Как сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, Генеральное консульство Казахстана в Шанхае связалось с Юлией Ходевой и с ее родными, которым была оказана консульско-правовая консультация, сообщает Kazpravda.kz

"Девушка подозревается в хранении и распространении наркотических средств. Генеральное консульство Казахстана в Шанхае связалось с Юлией Ходевой и с ее родными, которым была оказана консульско-правовая консультация, в частности, рекомендованы местные адвокаты. Представители посольства поддерживают связь с девушкой. Жалоб от Ходевой на условия содержания под арестом и здоровье нет", - проинформировал Смадияров.

По словам официального представителя МИД РК, следствие может продлиться до трех месяцев. Дипломаты взяли вопрос под свой контроль.

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