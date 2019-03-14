Жителей трех областей РК предупредили о сильном ветре, метели и гололёде

Алматы. 13 марта. Kazakhstan Today - В Северо-Казахстанской, Акмолинской и Костанайской областях объявлено штормовое предупреждение, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает "Казгидромет, 14 марта в Акмолинской области местами ожидаются туман, гололед, днем ветер южный, юго-западный 15-20 метров в секунду. 15 марта в Акмолинской области ожидается ветер западный, северо-западный ночью местами 15-20 метров в секунду, днем на большей части 15-20 метров в секунду, местами порывы 23-28 метров в секунду, временами 30 метров в секунду и более. Местами гололед, метель. В Астане утром и днем 15 марта ожидается ветер южный, юго-западный 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 85-90%.

Также сообщается, что 15 марта в Северо-Казахстанской области ожидается ветер западный, северо-западный 15-20 метров в секунду, местами порывы 23-28 метров в секунду, днем временами 30 метров в секунду и более. Местами гололед, метель.

Завтра, 14 марта, в Костанайской области ожидается ветер юго-западный 15-20, днем порывы 25 метров в секунду. Местами гололед, туман. В Костанае ожидается ветер юго-западный 15-20, днем порывы 25 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90-95%.

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