Алматы. 14 марта. Kazakhstan Today - Штормовое предупреждение объявлено в Алматы и Восточном Казахстане, передает Kazakhstan Today.



"В связи с оттепелью, большой высотой и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы (в высотной зоне ниже 2200 метров), то есть в районе ГЛК Шымбулак, ВСК Медеу, в верховье ущелья Бутаковка, ущелье Кумбель Су (Алмаарасан) в период 14-18 марта возможен сход снежных лавин", - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы на основании предупреждения "Казгидромета".



В этой связи ДЧС не рекомендует выходить на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин.



Кроме того, как предупреждает "Казгидромет", с 15 по 17 марта в связи с прогнозом положительных температур воздуха и осадков, местами сильных, в Восточно-Казахстанской области ожидаются таяние снега, ослабление ледовых явлений, образование склонового стока и подъемы уровней воды на реках.



При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.



При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства