В Акмолинской области отметили Наурыз

Кокшетау. 21 марта. Kazakhstan Today - Сегодня в Кокшетау площади Абылай хана и Тауелсіздік стали для жителей и гостей областного центра главным местом проведения мероприятий, посвященных празднованию Наурыз мейрамы, передает Kazakhstan Today.



Торжество открылось красочным театрализованным представлением "Улы Дала мекенім!", где были задействованы лучшие творческие коллективы и танцевальные группы региона.



В своей поздравительной речи аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев подчеркнул, что праздник сохранился в памяти народа и вернулся к нам вместе с долгожданной независимостью государства. Руководитель региона сообщил, что кокшетауская улица Максима Горького совместным решением областного маслихата и областного акимата переименована в проспект Нурсултана Назарбаева.



"В эти дни во всех областных центрах страны главные улицы были переименованы в честь Нурсултана Назарбаева. Это достойная оценка деятельности первого президента страны во благо исторического, экономического и социально-гуманитарного развития государства, консолидации казахстанского общества и укрепления международного авторитета Казахстана", - отметил он.



Затем аким области принял участие в национальном обряде атка мінгізу, напутствуя маленькому акмолинцу Мустафе Муталову стать достойным сыном своего народа. В ходе встречи с почетными гражданами, ветеранами труда и лидерами общественного мнения области Ермек Маржикпаев обсудил возможности реализации новой социальной политики, направленной на поддержку социально-уязвимых слоев населения.



В рамках праздника состоялся концерт "Наурыз мереке". В программу вошли ставшие популярными у местного населения "Домбра Party", "Кымыз фестивалі", "Бауырсак Party". В 12 юртах угощали наурыз-коже, пловом, баурсаками и другими праздничными угощениями. Желающие могли попробовать свои силы в различных видах казахского национального спорта. Победители и призеры получили ценные призы.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства