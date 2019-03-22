Карагандинские шахтёры выступили в поддержку нового названия столицы

Караганда. 21 марта. Kazakhstan Today - Более трех тысяч шахтеров Карагандинской области поставили свои подписи под письмом в адрес первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, в котором говорится о поддержке смены названия столицы, передает Kazakhstan Today.

Глубокоуважаемый Елбасы! Мы всегда верили и доверяли только Вам! Именно Вы своим делом не раз доказывали, что Вам можно доверять. Вы как никто другой понимали Человека труда, потому что Вы и есть человек труда. Весть о том, что Вы решили снять с себя президентские полномочия, буквально задела нас за душу. Нет ни одного человека в нашей среде, кто без сожаления воспринял бы это. Мы благодарим Вас за поддержку, которую мы, шахтеры, испытывали на протяжении всего времени. Вы всегда находились рядом с нами в самые тяжелые моменты. Мы постоянно чувствуем Вашу заботу! Мы всегда будем поддерживать Ваш курс! Мы за переименование нашего сердца - столицы в Нур-Султан! Хотим выразить признание и еще раз поблагодарить за то, что Вы всегда ценили наш нелегкий труд. Желаем Вам крепкого здоровья и процветания. С уважением, Ваша опора, шахтеры Карагандинской области!" - говорится в письме, подписанном 3053 шахтерами.

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