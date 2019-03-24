В четырех регионах Казахстана объявили штормовое предупреждение

Нур-Султан. 23 марта. Kazakhstan Today - В Туркестанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской и Актюбинской областях объявили штормовое предупреждение, передает Kazakhstan Today.

По данным "Казгидромета", 23-25 марта в связи с ожидающимися сильными осадками в предгорных районах Туркестанской области ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках.

В связи с прогнозом сильных осадков 23-25 марта в Западно-Казахстанской и Карагандинской областях ожидается интенсивное снеготаяние, формирование талого стока, ослабление ледовых явлений, выхода воды на пойменные участки и подъемы уровней воды на реках.

Кроме этого, в связи с прогнозом сильных осадков 25-26 марта в Актюбинской области ожидается интенсивное снеготаяние, формирование талого стока, ослабление ледовых явлений, выхода воды на пойменные участки и подъемы уровней воды на реках.

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