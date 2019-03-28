Коалиция демократических сил Карагандинской области поддержала переименование столицы

Караганда. 27 марта. Kazakhstan Today - Сегодня в Караганде в Доме Дружбы состоялось заседание Карагандинской областной Коалиции демократических сил "Казахстан-2050", на котором участники обсудили и поддержали переименование столицы, передает Kazakhstan Today.

В заседании участвовали представители партии "Nur Otan" и других ведущих политических партий, члены региональной Коалиции демократических сил, представители Ассамблеи народа Казахстана Карагандинской области, предприниматели, сотрудники НПО и лидеры общественного мнения.

Собравшиеся обсудили роль Елбасы в становлении независимого Казахстана, а также приняли обращение региональной Коалиции демократических сил о переименовании столицы.

"Мы с вами являемся свидетелями исторических событий, происходящих в нашей стране. Елбасы сложил полномочия президента страны, однако Нурсултан Абишевич Назарбаев остается Лидером нации, основателем нашего государства. Все достижения страны в первую очередь связаны с его именем. Сегодня мы, собрались, чтобы поддержать переименование нашей столицы в город Нур-Султан", - сказала заместитель председателя Карагандинского областного филиала партии "Nur Otan" Кадиша Оспанова, открывая заседание Региональной коалиции демократических сил "Казахстан-2050".

Участники единогласно поддержали переименование Астаны. Они отметили, что появление и развитие молодой столицы независимого Казахстана в свое время стало большим импульсом для политического роста и экономического развития всего государства и переименование Астаны в Нур-Султан является вполне закономерным и обоснованным, поскольку связано именно с именем Первого Президента.

"Политические партии и общественные объединения сейчас объединились в поддержке этого решения. Переименование явилось консолидирующим моментом. Это придаст новый импульс для экономического развития нашего Казахстана", - подчеркнул председатель областного филиала "Казахстанская социал-демократическая партия "Ауыл", депутат Карагандинского областного маслихата Сергазы Адекенов.

Он также рассказал, что депутаты областного маслихата проводят встречи с жителями региона и подчеркнул, что народ поддерживает и считает правильным это политическое решение.

"Сегодняшняя встреча очень важна. То, что заложено Нурсултаном Абишевичем за годы его президентства - это прочный фундамент, на которым строится наша страна. Елбасы в своих статьях "Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания", "Семь граней Великой степи" говорил о том, что люди должны знать свои корни, но в тоже время смотреть в будущее. В Астану мы вложили всю нашу мечту о развивающемся Казахстане, она олицетворяет нашу мечту о Мангилик ел. Столица справедливо должна называться Нур-Султан", - сказал председатель ОО "Карагандинский Центр Еврейской культуры", член АНК Вилен Молотов-Лучанский.

По итогам заседания члены коалиции единогласно поддержали переименование столицы и приняли обращение.

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