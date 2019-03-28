Алматы. 27 марта. Kazakhstan Today - Полиция Алматы задержала подозреваемого, сообщившего о заложенном взрывном устройстве в здании цирка и ТРЦ, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в городском департаменте полиции, в 11.35 на пульт 102 поступило сообщение о том, что в одном из ТРЦ, расположенных по проспекту Абая, а также в здании Алматинского городского цирка заложены бомбы.

"По данному адресу незамедлительно были направлены патрульные наряды комплексных сил полиции, саперы из спецподразделения и другие оперативные службы города. По результатам осмотра зданий, взрывных устройств, взрывчатых веществ, боеприпасов и других предметов, представляющих оперативный интерес, не обнаружено. Вместе с тем при проведении оперативных мероприятий задержан подозреваемый - гражданин Ф., 1966 года рождения, который сообщил о "бомбах", заложенных в зданиях. Мужчина прятался в уборной комнате того же ТРЦ, он находился в состоянии опьянения, однако сразу признался в содеянном и предоставил сотовый телефон, с которого он сигнализировал о лжетерроризме. Что послужило мотивом таких действий, мужчина пояснить не смог. На данный момент он помещен в городской наркологический центр медико-социальной коррекции Алматы", - рассказал начальник управления полиции Бостандыкского района подполковник полиции Даурен Утебаев.

Как сообщает департамент полиции города Алматы, по данному факту зарегистрировано досудебное расследование по статье 273 УК РК (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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