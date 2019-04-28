Нур-Султан. 27 апреля. Kazakhstan Today - В Акмолинской области объявили штормовое предупреждение, передает Kazakhstan Today.
28 апреля в Акмолинской области днем местами ожидаются гроза, град. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный ночью местами 15-20 метров в секунду, днем 15-20, местами порывы 23-28 метров в секунду. 29 апреля в Акмолинской области ожидается ветер юго-западный 15-20, местами 23-28 метров в секунду", - сообщили в пресс-службе "Казгидромета".
В Нур-Султане днем 28, сутки 29 апреля ожидается юго-западный ветер, порывы 15-20 метров в секунду.
Вероятность шторма - 85-90%.
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