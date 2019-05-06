Оралмагамбетов назначен председателем Аэрокосмического комитета РК

Нур-Султан. 5 мая. Kazakhstan Today - Приказом министра цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК Баубек Оралмагамбетов назначен на должность председателя Аэрокосмического комитета, передает Kazakhstan Today.

Ранее занимавший данный пост Е. Шаймагамбетов освобожден от должности согласно поданному заявлению, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

Б. Оралмагамбетов родился в 1983 году в Актюбинской области. Окончил Московский авиационный институт. Трудовую деятельность начал в 2006 году инженером-конструктором в государственном космическом научно-производственном центре имени М.В. Хруничева. В 2010-2012 годы работал в представительстве АО "Совместное Казахстанско-Российское предприятие "Байтерек" главным специалистом, начальником отдела. В 2012-2014 годы - заместитель директора; директор департамента развития космической деятельности Национального космического агентства РК. В 2014-2015 годы - руководитель управления сопровождения проектов Аэрокосмического комитета Министерства по инвестициям и развитию РК. В 2015-2016 годы - генеральный директор ТОО "Галам". В 2016-2017 годы исполнял обязанности председателя Аэрокосмического комитета Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК. С мая 2017 года занимал должность заместителя председателя Аэрокосмического комитета Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК.

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