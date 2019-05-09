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Ветераны призывают отказаться от провокаций и несанкционированных митингов 9 мая (ВИДЕО)

08.05.2019, 17:38 7210
Ветераны призывают отказаться от провокаций и несанкционированных митингов 9 мая (ВИДЕО)
Алматы. 8 мая. Kazakhstan Today - Старшее поколение алматинцев призывает не превращать святой праздник - 9 Мая в политическую акцию, передает Kazakhstan Today.
 
Не стоит разжигать политические страсти во время великого праздника, считают ветераны и хотят донести до потомков свое видение предстоящего торжества.
 
"Мы, старшее поколение, безмерно благодарны своим отцам, дедам, которые воевали. Благодаря им, мы сегодня живем и радуемся. Но, к сожалению, есть такие силы, которым не хочется покоя - им нужно будоражить людей, и видят они только негатив. Поэтому и хотят святой праздник превратить в свою политическую игру. Хочется сказать представителям этих сил: "Прекращайте эту ненужную возню. 9 Мая - это праздник старшего поколения, и мы не позволим портить его", - говорит участница трудового фронта Гайнигуль Каратай.
 
В день 74-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне ветераны вспоминают погибших героев, лишения, которые они пережили для того, чтобы на земле воцарились мир и покой. Поэтому в этот день не должно быть, никаких провокаций и не стоит политизировать священный праздник, отметили ветераны.

 

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