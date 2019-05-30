Нур-Султан. 29 мая. Kazakhstan Today - Штормовое предупреждение объявлено в Кызылординской области и на западе Казахстана, передает Kazakhstan Today.

Утром и днем 30 мая, сутки 31 мая - 1 июня в Кызылординской области местами ожидается гроза. Днем 30 мая, сутки 31 мая - 1 июня местами ветер юго-западный, с переходом на северо-восточный, до 15-20 метров в секунду. 31 мая - 1 июня местами шквал, днем возможен град", - сообщает "Казгидромет".

Также, по информации синоптиков, днем 30 мая - 1 июня в Западно-Казахстанской области местами ожидается сильная жара до 31-36 градусов.

Кроме того, в Мангистауской области 30 мая местами ожидаются сильный дождь, гроза, град и ветер северо-восточный, до 15-20 30 мая. В Актау 30 мая ожидаются сильный дождь и гроза.

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