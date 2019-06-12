В Алматы на ночь перекроют движение на участке улицы Наурызбай батыра

Её темами стали два, пожалуй, самых значимых события 2019 года: 220-летие со дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина и Год театра в Российской Федерации. На ней были представлены самые разнообразные экспонаты, объединённые этими темами.