В Алматы на ночь перекроют движение на участке улицы Наурызбай батыра

В связи с дорожно-ремонтными работами на улице Наурызбай батыра участок от улицы Кабанбай батыра до улицы Курмангазы с 23.00 11 июня до 06.00 12 июня будет перекрыт", - сообщили в компании "Алматы жолдары".
В этой связи жителей и гостей города Алматы просят скорректировать свой маршрут заранее.
Напомним, в Алматы в текущем году планируется отремонтировать более 120 улиц.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства