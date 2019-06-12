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В Алматы на ночь перекроют движение на участке улицы Наурызбай батыра

11.06.2019, 14:48 9802
В Алматы на ночь перекроют движение на участке улицы Наурызбай батыра
Алматы. 11 июня. Kazakhstan Today - В Алматы на ночь перекроют движение на участке улицы Наурызбай батыра, передает Kazakhstan Today.
 

В связи с дорожно-ремонтными работами на улице Наурызбай батыра участок от улицы Кабанбай батыра до улицы Курмангазы с 23.00 11 июня до 06.00 12 июня будет перекрыт", - сообщили в компании "Алматы жолдары".

 
В этой связи жителей и гостей города Алматы просят скорректировать свой маршрут заранее.
 
Напомним, в Алматы в текущем году планируется отремонтировать более 120 улиц.
 

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