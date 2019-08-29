В Караганде выбрали победителей областного этапа конкурса "Мерейлi отбасы"

Караганда. 28 августа. Kazakhstan Today - В Караганде прошёл областной этап республиканского конкурса "Мерейлi отбасы", передает Kazakhstan Today.

Участие в конкурсе приняли 19 семей из всех городов и районов области. Прежде чем пройти в областной тур, участники состязались за победу на региональных этапах. Члены жюри обращали внимание на семейную историю и традиции, приверженность к определённой профессии в нескольких поколениях и количество детей в семье, сообщили в пресс-службе акима Карагандинской области.

"Мне предложили участвовать в этом конкурсе сотрудники нашего акимата, так как я многодетный отец - у меня пятеро детей. Сам я тоже один из десяти детей у моих родителей. Их фамилия Салкауовы, уже 25 внуков. Конечно, я согласился. Сам не ожидал, что будет так интересно готовить документы для портфолио. Я собирал их на протяжении двух недель и узнал много интересного о своей семье. Чего-то я не знал раньше, а что-то просто забыл. Но это был интересный опыт. Все родные были вовлечены. Мы рассказывали историю своей семьи детям, и они поняли, почему знать её так важно", - рассказал участник конкурса из Жезказгана Кайрат Тагамбаев.

В акимате отметили, что в областном туре критерии отбора семей остались теми же, что и на региональных этапах. Однако конкуренция стала значительно выше.

К примеру, в семье Стамкуловых из Жезказгана 11 детей, 33 внука и 17 правнуков. Глава семьи Алирахман Стамкулов 20 лет проработал директором школы, награждён знаком "Отличник народного просвещения Казахской ССР". По словам его супруги, Розы Секемановой, вся семья часто собирается вместе.

"Традиционно мы готовим на праздники мясо, бешбармак для всей семьи. Праздников, дней рождения у нас много. В месяц собираемся по несколько раз", - поделилась она.

В конкурсе принимали участие и известные в Караганде семьи. К примеру, семья Айнагуль Хамитовой, основательницы сети частных детских садов "Дарынды бала" и коворкинг-центра "Дарынды Ана". Помимо успешной карьеры, бизнес-леди гордится и свой семьёй. Сама она мать пятерых детей. Её дедушка - Толеухан Хамитов - герой Великой Отечественной войны. Мать - Сания Хамитова всю жизнь проработала врачом в районной поликлинике.

По итогам областного этапа конкурса почётное третье место досталось семье Стамкуловых. На втором месте - семья Салкауовых из Жезказгана. Именно они по решению республиканской комиссии будут представлять Карагандинскую область в финале конкурса в Нур-Султане.

"Мы полностью готовы к финалу. Сейчас на областной этап приехала не вся семья: моя сноха и племянница недавно родили детей и не смогли приехать. Но на республиканский этап мы точно приедем все и наверняка займём большую часть зала, семья у нас по-настоящему большая!" - говорит Кайрат Тагамбаев.

Первое место в областном этапе заняла семья Хамитовых.

Все участники конкурса получили памятные награды. Победителям - семье Хамитовых - вручили путёвку в санаторий "Жартас" на 10 дней.

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