В Акмолинской области определили основные направления работы по реализации послания президента страны

Кокшетау. 5 сентября. Kazakhstan Today -Актив Акмолинской области определил основные направления работы по реализации послания президента страны, передает Kazakhstan Today.

Сегодня в Кокшетау состоялся расширенный актив области по обсуждению послания президента страны Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана "Конструктивный общественный диалог - основа стабильности и процветания Казахстана", сообщает управление внутренней политики.

Открывая работу актива, аким области Ермек Маржикпаев остановился на основных направлениях послания, рассказав о работе, запланированной в регионе в рамках каждого из них.

Предложенная президентом концепция "слышащего государства" является основой выстраивания конструктивного диалога власти и общества. В данном контексте мы первые в стране создали официальные аккаунты акимов районов и городов Кокшетау, Степногорска, руководителей областных управлений. Государственными органами принят ряд мер по усилению взаимодействия с населением: проводятся личный прием граждан, отчетные встречи, функционирует портал "электронного правительства", блог-платформы, созданы общественные советы. Вместе с тем местные исполнительные органы должны активно использовать в социальных сетях различные медиа-форматы", - подчеркнул аким области.

В ходе актива состоялся максимально предметный, живой разговор. Были обсуждены вопросы усиления контроля за качеством рассмотрения обращений граждан, развития "экономики простых вещей", обрабатывающего производства, малого и среднего бизнеса, эффективного использования земельных ресурсов, поддержка института семьи и детства, а также социальной модернизации.

В своем выступлении председатель ОЮЛ "Ассоциация "Гражданский альянс Акмолинской области" Ирина Терентьева предложила новые подходы в выстраивании диалога между властью и гражданским сектором.

Гражданский альянс готов выступать как мост между государством и обществом, вовлекая население всех возрастных групп и социальных структур для совместного решения актуальных задач по принципу "Решаем вместе", что будет соответствовать развитию ответственности за собственную жизнь и снижению иждивенческого мышления", - отметила лидер областного филиала объединения.

Особо оживленный интерес у участников актива вызвал доклад председателя первичной партийной организации АО "Тыныс" Данияра Ташенова, рассказавшего о социальных мерах поддержки государством многодетных семей.

Благодаря программе "Бакытты отбасы", инициированной Елбасы Нурсултаном Назарбаевым и нашедшей отражение в новом послании президента страны, я смог участвовать в данной программе и стал обладателем новой квартиры", - поделился своей радостью отец четверых детей.

По итогам мероприятия аким области поставил конкретные задачи перед руководителями государственных органов, ответственных за реализацию основных направлений послания.

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