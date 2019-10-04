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Движение автотранспорта ограничат сегодня вечером на двух проспектах в Нур-Султане

03.10.2019, 09:52 10585
Нур-Султан. 3 октября. Kazakhstan Today - Движение автотранспорта ограничат сегодня вечером на двух проспектах в Нур-Султане на время футбольного и хоккейного матчей, передает Kazakhstan Today.
 
Сегодня на стадионе "Астана Арена" футбольный клуб "Астана" встретится с сербским "Партизаном", а в ледовом дворце "Барыс Арена" "Барыс" сыграет с "Торпедо НН". В этой связи на некоторых улицах города полицейские примут меры по организации безопасности дорожного движения. Будет ограничено движение автотранспорта по проспекту Кабанбай батыра и проспекту Туран, на участке от улицы Сыганак до проспекта Улы Дала, сообщили в пресс-службе столичного департамента полиции. 
 
В этой связи водителям рекомендуют отказаться от личного транспорта в пользу общественного, так как при организации и обеспечении безопасности дорожного движения приоритет будет отдан общественному транспорту. 
 
Для удобства желающих попасть на матчи в городе организуют движение 12 Shuttle-bus маршрутов. С 18.00 до 20.00 будут организованы дополнительные городские и пригородные маршруты для доставки зрителей до места проведения матча Лиги Европы на стадион "Астана-Арена", а также на "Барыс-Арена" специальными рейсовыми автобусами: маршруты № 10; 12; 28; 37; 40; 51; 53; 60; 801; 802; 803; 303. Также дополнительно выделены 12 автобусов-шатлов (детсад "Бал бала" - улица №167, здание 5/1, ТД "Коктем" - проспект Богенбай батыра здание 34, ТРЦ "Аружан" - улица Жансугурова здание 8/1, гипермаркет "Строймарт" - район пересечения проспекта Кошкарбаева - улицы Кудайбердыулы). Сбор пассажиров на вышеуказанных точках продлится с 18.00 до 19.00.
 
Для обратного вывоза зрителей маршрутные автобусы будут поданы на первую линию стадион "Астана Арена", "Барыс Арена" со стороны проспекта Кабанбай батыра.
 
Планирующим совершить поездки в район международного аэропорта Нур-Султан и близ расположенные населенные пункты, рекомендуется заранее выбирать альтернативные маршруты. 
 

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