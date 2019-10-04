Суд оправдал трех врачей по делу о гибели роженицы в Атырау

Атырау. 3 октября. Kazakhstan Today - В Атырау городской суд №2 вынес оправдательный приговор трём врачам областного перинатального центра и врачу поликлиники №2, обвинявшимся по части 3 статьи 317 УК РК (Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, повлекшее смерть человека), передает Kazakhstan Today.

Уголовное дело было возбуждено после смерти при родах жительницы Атырау Анаргуль Майлыбаевой. У неё родилась двойня, но сама она умерла. Её сестра Омиргуль Майлыбаева утверждала, что во время операции Анаргуль занесли инфекцию, пишет " Ак Жайык ".

Основное судебное разбирательство продолжалось более 7 месяцев, за это время на процессе сменилось трое судей (два отвода и самоотвод), а заканчивал рассмотрение председатель городского суда №2 Мирамбек Нагашыбаев.

1 октября он зачитал приговор, завершающийся словами: "Всех 4 врачей оправдать в связи с отсутствием уголовных правонарушений. Оставить без удовлетворения иск потерпевшей стороны о взыскании имущественного и морального ущерба. Приговор может быть обжалован в течение 15 дней".

После оглашения приговора судья счёл нужным его прокомментировать: он понимает горе родственников, но суд не нашёл в материалах дела вины медиков, а столь долгое рассмотрение связано с большим количеством проведённых экспертиз.

Омиргуль Майлыбаева сообщила, что не согласна с оправдательным приговором и будет обжаловать его в вышестоящих судебных инстанциях.

Напомним, в июле в Алматы после кесарева сечения скончалась роженица 1990 года рождения , после чего все медработники, оказывавшие ей медицинскую помощь, были отстранены от занимаемой должности. По факту смерти следственный отдел управления полиции Алмалинского района проводит досудебное расследование по статье 317 УК РК (Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником).

Осенью 2018 года в столице за неделю скончались две беременные женщины. А в Карагандинской области в октябре скончались роженица и ребенок.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства