Главу отдела земельных отношений акимата Костанайского района осудили за взятку

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Костанай. 22 октября. Kazakhstan Today - Руководитель отдела земельных отношений акимата Костанайского района осужден за взятку, передает Kazakhstan Today.

"Антикоррупционной службой Костанайской области ранее окончено досудебное расследование в отношении руководителя ГУ "Отдел земельных отношений" акимата Костанайского района С.М. Сыздыкова, подозреваемого в совершении коррупционного преступления. Он подозревался в получении взятки в сумме 500 тыс. тенге (из ранее оговоренной - 1 млн тенге) от гражданина за выделение земельного участка под строительство теплицы в поселке Затобольск Костанайского района", - сообщили в Агентстве по противодействию коррупции.

21 октября приговором Костанайского районного суда Сыздыков признан виновным в получении взятки и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года и 7 месяцев, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

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