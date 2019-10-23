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Главу отдела земельных отношений акимата Костанайского района осудили за взятку

22.10.2019, 11:29 9451
Главу отдела земельных отношений акимата Костанайского района осудили за взятку
Фото: alau.kz
Костанай. 22 октября. Kazakhstan Today - Руководитель отдела земельных отношений акимата Костанайского района осужден за взятку, передает Kazakhstan Today.
 
"Антикоррупционной службой Костанайской области ранее окончено досудебное расследование в отношении руководителя ГУ "Отдел земельных отношений" акимата Костанайского района С.М. Сыздыкова, подозреваемого в совершении коррупционного преступления. Он подозревался в получении взятки в сумме 500 тыс. тенге (из ранее оговоренной - 1 млн тенге) от гражданина за выделение земельного участка под строительство теплицы в поселке Затобольск Костанайского района", - сообщили в Агентстве по противодействию коррупции.
 
21 октября приговором Костанайского районного суда Сыздыков признан виновным в получении взятки и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года и 7 месяцев, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.
 

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