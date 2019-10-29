В Алматы активно используются возможности цифровизации в целях исключения условий для коррупции

Алматы. 27 октября. Kazakhstan Today - В понедельник аппаратом акима Ауэзовского района, и районным филиалом партии "Нур Отан" и Агентством по борьбе с коррупцией города Алматы, в рамках проекта "Адалдык аланы", с целью реализации пункта 101 послания президента Касым-Жомарт Токаева, в районном филиале партии "Нур Отан" был проведен "круглый стол", передает Kazakhstan Today.

"В ходе мероприятия был заключен трехсторонний меморандум об усилении мер по противодействию коррупции. Было отмечено, что в целях исключения условий для коррупции и снижения человеческого фактора, в Алматы активно используются возможности цифровизации", - сообщили в пресс-службе акима Ауэзовского района Алматы.

В акимате отметили, что все городские цифровые проекты реализуются на основе ключевых принципов: обеспечение прозрачности и исключение условий для коррупции, экономическая отдача и повышение качества госуслуг.

Напомним, проект "Адалдык аланы" направлен на искоренение коррупции, на формирование всеобщего неприятия коррупции и повышение качества государственных услуг, вместе с тем призывает повысить ответственность госучреждений.

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