Нур-Султан. 20 ноября. Kazakhstan Today - В Казахстан пришли аномальные морозы, передает Kazakhstan Today.

Холодные воздушные массы, пришедшие на Казахстан с Карского моря, уже вызвали похолодание в северных, центральных и восточных областях республики. Ночная температура воздуха понизилась до 28-32 градусов мороза, да и дневная была не выше минус 18-23 градусов, что ниже средних многолетних значений на 8-13 градусов", - сообщает "Казгидромет".

По информации синоптиков, 21-23 ноября продолжающий смещаться на юг арктический холодный фронт будет вызывать местами снег, метель, сильный северо-восточный ветер и понижение температуры на юге и юго-востоке Казахстана.

Между тем в северных областях с очередным циклоном, перемещающимся по северу Западной Сибири, ожидается ослабление морозов уже 22-23 ноября.

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