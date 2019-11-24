Морозная погода без осадков ожидается в субботу на большей части Казахстана

Алматы. 23 ноября. Kazakhstan Today - На большей части Казахстана в субботу ожидается морозная погода, преимущественно без осадков, передает Kazakhstan Today.

Через северные, южные и юго-восточные районы республики будут проходить атмосферные фронтальные разделы, в связи с чем там сохраняется местами снег, метель, туман, гололед, усиление ветра", - сообщает "Казгидромет".

В Жамбылской области местами ожидается туман, гололед, низовая метель, ветер 15-20 метров в секунду. В Алматинской области, в районе Жаланашколя, ожидается усиление ветра до 17-22 метров в секунду. В Костанайской области местами ожидаются туман, гололед. В Кызылординской, Карагандинской областях местами ожидается туман. В Восточно-Казахстанской области местами ожидается туман, днем ветер 18 метров в секунду.

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